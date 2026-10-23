Sühan: venganza y amor

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Sühan se declara a Cesur en su cumpleaños: "Deseo pasar el resto de mi vida contigo"

Cesur organiza una fiesta sorpresa para celebrar el cumpleaños de su esposa. Emocionada, Sühan le dedica unas preciosas palabras de amor y confiesa que quiere compartir el resto de su vida con él.

Sühan se declara a Cesur en su cumpleaños: "Deseo pasar el resto de mi vida contigo"

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Es el cumpleaños de Sühan y, cuando llega a la granja acompañada de Cesur, se lleva una sorpresa que no esperaba. ¡Todos sus seres queridos están allí para celebrar con ella un día tan especial!

Emocionada, la joven agradece a todos su presencia y el cariño que le demuestran. Tiene unas palabras especialmente bonitas para su amiga Sirin, a la que considera una hermana, y para Fügen, la madre de su marido, por el amor incondicional que siempre le ha brindado.

Pero las palabras más emotivas están dirigidas a Cesur. "Gracias a tu insistencia y a no darte por vencido, ahora somos una familia", le confiesa delante de todos.

Sühan reconoce que jamás imaginó que acabaría casándose con él y celebrando su cumpleaños en su granja. Sin embargo, ahora tiene claro que quiere pasar el resto de su vida a su lado y construir juntos recuerdos inolvidables. "Todo será maravilloso si estamos juntos", le declara emocionada. ¡Menuda declaración de amor!

El bonito detalle de Sühan con su suegra

Cesur tampoco quiere dejar pasar la ocasión de expresar sus sentimientos. El joven le agradece que le haya permitido amarla a pesar de todos los obstáculos que han tenido que superar. Sus bonitas palabras culminan con un apasionado beso delante de todos los invitados.

Pero las sorpresas no terminan ahí. Sühan también tiene un regalo muy especial para Fügen: un perfume de edición limitada que incluye en el envase el poema que su marido Hasan le dedicó cuando eran jóvenes. La madre de Cesur se emociona profundamente con el detalle que ha tenido su nuera con ella. Un gesto lleno de cariño que convierte la celebración en un día todavía más especial para toda la familia.

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