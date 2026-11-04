¡Sühan y Cesur se divorcian! Una dolorosa separación que deja a ambos con el corazón roto

Sühan y Cesur acuden al juzgado para divorciarse. Ella ha alegado incompatibilidad de caracteres como único motivo para solicitar la separación.

El juez pregunta a la pareja si desea poner fin a su matrimonio y ambos responden que sí. Una respuesta que sorprende a la hija de Tahsin, que, en el fondo, esperaba que Cesur se opusiera al divorcio.

La hermana de Korhan abandona el juzgado decepcionada y apenada. Ya no es la mujer del hijo de Fügen y, aunque no quiera admitirlo, sigue profundamente enamorada de él. Y Cesur también la ama.

Cesur intenta explicarle que ha aceptado divorciarse para respetar su decisión, pero Sühan se muestra tajante. "Ahora ya no hay un nosotros", le dice antes de marcharse en su coche.

Banu, la abogada de Cesur, no entiende por qué Sühan ha solicitado el divorcio si sigue enamorada de su amigo. Tampoco comprende que él haya aceptado separarse. "Lo he hecho porque es lo que ella quería", le explica Cesur.

Al llegar a casa, Tahsin pregunta a su hija si Cesur se ha presentado en el juzgado. "Ya está hecho, papá", le responde. El patriarca de los Korludağ se muestra satisfecho con la noticia, pero Sühan le reprocha que, por su culpa, ha tenido que renunciar al amor de su vida. Desolada, se refugia en su habitación en busca de consuelo.

Mientras tanto, Cesur permanece en su granja sumido en la tristeza. No consigue quitarse de la cabeza a Sühan, la mujer a la que sigue amando. ¿Será este el final definitivo de su historia de amor?

A la mañana siguiente, Cesur llama a Sühan para saber cómo se encuentra. Durante la conversación, vuelve a explicarle que aceptó el divorcio porque era lo que ella deseaba. Sin embargo, no comprende su reacción al salir del juzgado si realmente quería separarse de él.

Sühan justifica su comportamiento asegurando que actuó de manera irracional. "Ojalá encuentres la felicidad en tu vida", le dice antes de comunicarle que no tiene intención de volver a verlo.