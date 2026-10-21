Sühan y Cesur se dejan llevar por la pasión tras su boda: ¿el comienzo de un amor verdadero?

Sühan y Cesur ya son marido y mujer y celebran su enlace con un banquete en la granja, acompañados de Fügen y sus amigos más allegados.

La madre de Cesur insiste en que los recién casados inauguren el baile, pero, justo cuando se disponen a hacerlo, se va la luz. Lo que nadie imagina es que Tahsin está detrás del apagón. El patriarca quiere sabotear la boda de su hija y confía en que, al quedarse sin electricidad, Sühan decida regresar a la mansión familiar. "No me quitarás a mi hija tan fácilmente", asegura.

A pesar del contratiempo, los recién casados permanecen en el comedor charlando. Cesur recuerda una conversación que mantuvo con Sühan en la que le aseguró que algún día terminarían casándose. "Algún día este matrimonio falso será verdadero", le confiesa ahora a su esposa. Sin embargo, ella no parece compartir su ilusión: "Lo veo muy lejano".

Agotada tras un día lleno de emociones, Sühan se instala en la habitación de Cesur, mientras él decide dormir en la casa de invitados. Pero, cuando está a punto de descansar, recibe una inesperada llamada de Banu. La amiga de Cesur, que está borracha, la insulta por haberse casado con él. Sühan intenta explicarle que su matrimonio es temporal, pero Banu le revela algo que la deja desconcertada: "Está enamorado de ti". Además, le advierte de que a su lado sufrirá mucho.

Las palabras de Banu hacen reflexionar a Sühan, que decide abandonar la granja. Antes de marcharse, reconoce ante Cesur que ha sido muy egoísta al casarse con él únicamente para vengarse de su padre.

Sin embargo, Cesur no le guarda ningún rencor y le pide que se quede. Finalmente, los sentimientos se imponen a la venganza y los recién casados terminan viviendo su primera noche de pasión.