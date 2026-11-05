Korhan prepara una encerrona a Sühan y Cesur para que se reconcilien

Sühan está esperando un bebé de Cesur y no quiere decírselo a su exmarido, pese a la insistencia de su hermano Korhan para que lo haga. Mientras ambos hablan del tema, aparece el hijo de Fügen, que se queda escuchando detrás de la puerta. Cesur quiere saber de qué están hablando, pero la hija de Tahsin no suelta prenda.

Korhan no quiere que su hermana siga enfrentada a Cesur y decide prepararles una encerrona para que puedan hablar y solucionar sus diferencias. Llama a Sühan y le pide que vaya a verlo a una habitación de la empresa porque se encuentra mal. Después, telefonea a Cesur y le propone tomar una copa con él en ese mismo lugar.

Cuando ambos llegan, Korhan consigue que se queden a solas para que puedan hablar.

Sin embargo, Sühan se pone muy nerviosa al encontrarse frente a su exmarido y sigue sin atreverse a confesarle que está embarazada. "No quiero volver a verte. Deja de molestarme", le grita.

Cesur no entiende por qué Sühan siente tanto rechazo hacia él. Finalmente, el empresario consigue abrir la puerta de la habitación para que ella pueda marcharse. El intento de reconciliación de Korhan termina en fracaso.