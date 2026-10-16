Sühan: venganza y amor

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¡Se desata la pasión entre Cesur y Sühan en la piscina! ¿Realidad o fantasía?

Tras sobrevivir a un aparatoso accidente de tráfico por culpa de Tahsin, Cesur y Sühan se alojan en un hotel. ¿Terminarán dando rienda suelta a la pansión en la piscina?

¡Se desata la pasión entre Cesur y Sühan en la piscina! ¿Realidad o fantasía?

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Tahsin ordena a Salih manipular los frenos del coche de Cesur para acabar con su vida, sin imaginar que su hija, Sühan, viaja con él. La joven pareja sufre un aparatoso accidente y el vehículo acaba incendiándose. Afortunadamente, ambos consiguen salir ilesos.

Cesur y Sühan sufren un aparatoso accidente de coche por culpa de Tahsin

Cesur y Sühan deciden alojarse en un hotel para recuperarse del susto. El empresario necesita relajarse y se dirige a la sauna, donde aprovecha para llamar a Tahsin, que se encuentra ingresado en el hospital tras sufrir una indisposición.

Cesur le recrimina que haya intentado acabar con su vida y la de su propia hija. Sin embargo, Tahsin, lejos de arrepentirse, vuelve a amenazarlo: "Acabaré contigo". Además, le exige que se aleje de Sühan. El amigo de Rifat le revela que su hija está con él para ponerlo nervioso y le advierte de que, si intenta hacerle daño a él o a su familia, no dudará en desenmascararlo ante la policía. Para que quede constancia de su conversación con el malvado Korludağ, lo graba todo.

Cesur graba por teléfono la ameneza de Tahsin

Mientras Cesur disfruta de la sauna, Sühan se da un masaje relajante. Después, la joven se dirige a la piscina, donde encuentra al empresario sumergido en el agua mientras escucha música.

Al verlo con la cabeza bajo el agua, Sühan teme que le haya ocurrido algo y, sin pensárselo dos veces, se lanza a la piscina para salvarlo. Pero Cesur está perfectamente. "Me encanta que te preocupes por mí", le confiesa divertido.

Sühan cree que Cesur se ha ahogado e intenta socorrerlo

El empresario aprovecha que Sühan está en el agua para compartir sus auriculares con ella. Quiere que se relaje y se deje llevar por la música. Y la joven sigue su consejo al pie de la letra, hasta el punto de imaginar que ambos se funden en un apasionado beso. ¿Será que ya no puede ocultar lo que siente por él?

Tras este momento de complicidad, Cesur y Sühan salen a cenar juntos. Sin embargo, lo que parecía una velada romántica da un giro inesperado cuando el empresario reconoce que, al llegar a Korludağ, su único objetivo era vengarse de Tahsin y que se acercó a ella por interés.

Cesur sin sincera con Sühan: "Me acerqué a ti para vengarme de tu padre"

"Nunca me he equivocado respecto a ti", le responde Sühan, profundamente dolida por sus palabras. ¿Conseguirá perdonarlo o esta confesión volverá a distanciarlos?

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