Suna tiene una cita médica para someterse a un nuevo tratamiento que podría ayudarla a volver a caminar en el futuro. Sin embargo, está tan desmotivada que decide anularla. Reyhan intenta por todos los medios hacerla cambiar de opinión, pero no lo consigue.

"Lo he intentado todo, no tengo sensibilidad en ninguna de las dos piernas", le confiesa Suna completamente desanimada. Está convencida de que nunca podrá volver a caminar.

Pero Reyhan no está dispuesta a dejar que se rinda. La mujer de Emir le pide que confíe en ella y que le permita ayudarla. "Te doy mi palabra de que, si la doctora dice que no hay esperanza, no insistiré más", le promete.

Finalmente, la sobrina de Hikmet consigue convencer a Suna y ambas acuden a la consulta médica. Para su sorpresa, la doctora se muestra optimista sobre las posibilidades de recuperación de la hija de Cavidan.

Sin embargo, le advierte de que su actitud será fundamental para avanzar en la rehabilitación. Si no recupera la motivación y la confianza en sí misma, será muy difícil obtener resultados.

Sus palabras hacen que Suna vuelva a venirse abajo. Ha pasado por numerosos tratamientos y ninguno ha funcionado hasta ahora. El miedo a sufrir una nueva decepción es más fuerte que sus ganas de intentarlo.

¿Conseguirá Reyhan devolverle la ilusión y convencerla de que todavía merece la pena luchar por volver a caminar?