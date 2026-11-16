Cesur por fin encuentra a Hikmet, pero este logra escapar, dejando atrás su mochila y su ordenador portátil. Al revisar sus pertenencias, descubre el vídeo que demuestra que Tahsin acabó con la vida de Salih.

El hijo de Fügen se reúne con Sühan para comunicarle que está decidido a mostrarle las imágenes al fiscal Serhat. Cesur está indignado con su exmujer. No entiende cómo ha sido capaz de ocultarle a su mejor amiga, Sirin, que su propio padre acabó con la vida de Salih. "¿Cómo puedes esconder algo así?", le reprocha enfadado.

Sühan le suplica que no denuncie a Tahsin porque padece una enfermedad incurable y le queda poco tiempo de vida. Además, intenta explicarle que su padre no tuvo intención de matar a Salih. "Si realmente lo hizo para defenderse, no debería tener miedo", le responde Cesur.

Desesperada, la hermana de Korhan recurre a los sentimientos de su exmarido para intentar convencerlo. "Si de verdad me quieres, no lo hagas", le suplica.

Más tarde, Cesur vuelve a reunirse con Sühan y le confiesa que acudió a comisaría para entregar el CD, pero que, finalmente, no fue capaz de hacerlo. En un gesto de amor, decide entregarle la grabación para que sea ella quien tome la decisión. "Aunque no sea lo correcto, merece la pena hacerlo por ti", le asegura.

Pero las sorpresas no terminan ahí. Sühan descubre que los resultados de los análisis médicos de su padre no son de él, sino que corresponden a una mujer. ¡Tahsin le ha mentido sobre su enfermedad para conseguir que permanezca a su lado!

El empresario termina reconociendo que la engañó porque tenía miedo de quedarse solo. Sühan, que siempre ha querido profundamente a su padre, se siente completamente traicionada y decepcionada.

Tras descubrir la verdad, decide escribirle una carta a Sirin para confesarle que fue Tahsin quien acabó con la vida de su padre.

Finalmente, Sühan se cita con Cesur para intentar arreglar su relación. Durante el encuentro, le revela el secreto que llevaba tanto tiempo ocultándole: ¡sigue embarazada y van a tener un hijo!

Cesur no puede ocultar su felicidad al descubrir que será padre. Después de tantos enfrentamientos y secretos, ¡el amor parece abrirse camino de nuevo entre ellos!