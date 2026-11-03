Sühan: venganza y amor

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Adalet confiesa que mató al padre de Cesur, pero él sospecha que está encubriendo a Tahsin

La confesión de Adalet deja a Cesur completamente desconcertado. Sin embargo, el joven está convencido de que la mujer se ha declarado culpable para proteger a Tahsin, mientras su matrimonio con Sühan parece llegar a su fin.

Adalet confiesa que mató al padre de Cesur, pero él sospecha que está encubriendo a Tahsin

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Adalet confiesa ante Serhat que ella acabó con la vida del padre de Cesur y, antes de ser detenida, la mujer de Tahsin llama a su marido para asegurarle que nunca lo ha traicionado.

Más tarde, el fiscal se pone en contacto con el hijo de Fügen para comunicarle que Adalet ha confesado el crimen. Cesur se queda de piedra al conocer la noticia.

Adalet se inculpa en la muerte de Hasan

El amigo de Rifat se presenta en la mansión de Tahsin, pero, como tiene prohibido acercarse a menos de 50 metros de él por orden judicial, utiliza un megáfono para dirigirse a su enemigo. Cesur no cree que Adalet haya asesinado a su padre y está convencido de que se ha declarado culpable para proteger a su marido.

Sühan, que se encuentra en casa, sale al jardín muy enfadada y le pide a su todavía marido que termine con sus acusaciones. "¿Te has vuelto loco? Ya se ha aclarado todo. Mi padre no es el asesino de tu padre", le reprocha.

La hermana de Korhan le confiesa a Cesur que está decidida a seguir adelante con el divorcio. Está cansada de su obsesión por Tahsin y cree que la sombra de su padre siempre estará presente entre ellos.

Cesur está convencido de que Tahsin es el asesino de su padre

Más tarde, Tahsin visita a su esposa en prisión. Está muy preocupado por ella y teme que pueda ocurrirle algo malo entre rejas. "Has sacrificado todo por mí", le dice emocionado.

Durante el juicio, Adalet declara que Hasan tuvo la mala suerte de encontrarse en el lugar equivocado en el momento menos oportuno. "Me dio pánico cuando lo vi. Disparé sin pensar en nada más", asegura ante el juez.

También, confiesa que su hermano Riza estaba presente cuando ocurrió el crimen y que le suplicó que asumiera la culpa. Además, reconoce que arrastró el cuerpo de Hasan hasta su coche y simuló que el vehículo se había precipitado por un barranco.

Sin embargo, Cesur sigue sin creer su versión y está convencido de que Tahsin estuvo involucrado en la muerte de su padre.

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