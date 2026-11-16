Daniela va a la cárcel a hablar con una compañera de la cárcel de Olivia. Todo porque Fausto le Cuenta que ha investigado a Memo y dice que abandonó a Olivia en la cárcel enferma mientras le hizo creer que su hija estaba muerta. ¡Le está contando la historia contraria!

La mujer de la prisión le dice que el bebé que tuvo Olivia murió al nacer, así que no pudo adoptarla. Pero Daniela le dice que la niña vive y es ahora su hija Daniela. La mujer le cuenta a Daniela que Olivia estaba segura de que alguien era el culpable de toda su desgracia. La culparon por algo que no había hecho y por eso terminó en la cárcel.

Ella pensó que estaba viviendo una gran historia de amor con ese hombre, pero cuando nació la niña todo cambió. El padre de la niña de Olivia ya no estaba ahí cuando ella despertó del parto y nunca volvió a verlo.

Daniela se piensa que puede estar hablando de Memo. ¡No se imagina que se refiere a Fausto!

Fausto pasó los nueve meses de embarazo de Olivia prometiéndole que la amaba y que se iba a casar con ella, cuando lo único que quería era quedarse con su hija. Porque Olivia le hizo creer a Fausto que era el padre de la hija que esperaba.

Lo que no se imagina es cómo Olivia descubrió que la niña no murió en el parto. Aaron le dice que igual se lo contó el doctor Villalba, que estaba arrepentido de lo que hicieron.

Por si fuera poco, la compañera de prisión le confirma que cuando Olivia deliraba por su enfermedad pronunciaba un nombre en voz alta: ¡el de Memo!

Seguramente lo mencionaría por otros motivos, pero para Daniela eso es solo una confirmación de que el hombre que le hizo tanto daño era el mismo hombre del que se ha enamorado.

Daniela está desolada de pensar que Memo, al que creía el hombre perfecto, no es quien dice ser. ¿Descubrirá la verdad y el engaño de Fausto?