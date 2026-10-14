Sühan: venganza y amor

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Cesur rompe su silencio y revela a Sühan que Tahsin acabó con la vida de su padre Hasan

Tras sobrevivir una emboscada, Cesur confiesa a Sühan su verdadera identidad y señala a Tahsin como el asesino de su padre. Una revelación que deja a la joven destrozada y pone en peligro su historia de amor.

Cesur rompe su silencio y revela a Sühan que Tahsin acabó con la vida de su padre Hasan

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Cesur se ve envuelto en una emboscada. Recibe un mensaje desde el móvil de Sühan pidiéndole ayuda porque alguien la está siguiendo y él acude sin pensárselo dos veces junto a su amigo Rifat. Sin embargo, todo resulta ser una trampa de Turhan y sus hombres, que han robado el teléfono de la hija de Tahsin y se han hecho pasar por ella para acabar con la vida del hijo de Fügen. Los atacantes terminan disparándole y Cesur tiene que ser operado de urgencia.

Tras la intervención quirúrgica, Cesur pasa a planta y recibe la visita de Sühan. Su padre, Tahsin, y Cahide le han contado que el joven está hospitalizado tras recibir un disparo.

Cuando se quedan solos, ella le reprocha que le haya mentido desde el primer día que se conocieron. La joven ya sabe que es hijo de Hasan Karahasanoğlu y que la mujer de Rifat no vive en el edificio que él le indicó tiempo atrás.

"¿Por qué ocultas tu identidad?", le pregunta Sühan. Cesur le explica que lo ha hecho para poder acercarse más fácilmente al hombre que mató a su padre.

Sühan busca que Cesur se sincere con ella

La hermana de Korhan no entiende lo que le está contando. Según las investigaciones, su progenitor murió al caer por un acantilado, pero el hijo de Fügen le confiesa que eso no es cierto. "A mi padre lo mataron y lo arrojaron allí", le revela con lágrimas en los ojos.

Además, le cuenta que Rifat era policía cuando murió su padre y que conoce toda la verdad sobre lo ocurrido, aunque no tiene pruebas para demostrarlo.

Pero la revelación más impactante está por llegar. Cesur acusa directamente a Tahsin de haber asesinado a su padre. Sühan se queda de piedra al descubrir que su propio progenitor está en el punto de mira del hombre del que se ha enamorado.

Ya en casa, Sühan se desahoga con Sirin y le cuenta todo lo que ha descubierto. Ella cree que Cesur provocó su caída del caballo cuando se conocieron y que salvó a su padre del incendio únicamente para hacerse el héroe y acercarse a los Korludağ.

Sühan reconoce a su amiga Sirin que está enamorada de Cesur

La joven se sincera con su amiga y reconoce que está enamorada de Cesur, pero también profundamente resentida con él. "Me aterra la idea de perderlo", le confiesa entre lágrimas.

Sirin intenta consolarla, aunque sus palabras apenas consiguen aliviar el dolor de Sühan, que se debate entre el amor que siente por Cesur y la traición que acaba de descubrir.

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