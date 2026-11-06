Cesur descubre que Sühan está embarazada y ella le hace creer que ha abortado

Sirin ya no puede seguir ocultándole a Cesur que Sühan sigue enamorada de él, aunque está dolida con su exmarido por haber aceptado firmar los papeles del divorcio. La joven le confiesa que la hija de Tahsin está esperando que se disculpe con ella. "Perdona si te ha molestado", le dice Sirin, consciente de que no ha hecho bien al ocultarle los verdaderos sentimientos de su amiga.

Por otra parte, Korhan termina revelándole a Cesur que su hermana está esperando un hijo suyo y que tiene intención de abortar. Al enterarse, el hijo de Fügen acude rápidamente al hospital donde Sühan tiene previsto interrumpir su embarazo. Sin embargo, cuando llega, su exmujer ya está saliendo del centro médico.

Cesur le pregunta si ha abortado y ella le responde que sí. Pero no es cierto. En el último momento, Sühan se ha arrepentido y ha decidido seguir adelante con su embarazo. "No te lo voy a perdonar en toda mi vida", le dice el hijo de Fügen, profundamente dolido al creer que ha perdido al hijo que esperaban.

Cesur echa mucho de menos a sus padres y suele visitar sus tumbas en busca de consuelo. En esta ocasión, coincide en el cementerio con Sühan, que llega con un ramo de flores para depositarlo sobre la tumba de la que fuera su suegra, Fügen.

La expareja no intercambia ni una palabra. Tan solo se cruzan las miradas. Cesur está tan enfadado con ella que ni siquiera quiere saludarla.

¿Conseguirán reconciliarse cuando Cesur descubra que Sühan no ha abortado y sigue esperando un hijo suyo?