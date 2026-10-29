Cesur culpa a Tahsin de la muerte de su madre, pese a que Sühan insiste en que es inocente

Sühan comunica a Cesur que su madre ha sido secuestrada. Aunque no saben quién está detrás de su desaparición, Sirin, que viajaba con Fügen en el coche, asegura haber visto el vehículo de Tahsin por la zona. El patriarca de los Korludağ había pasado por allí en busca de su mujer, Adalet, que creía que Riza la tenía en su poder y temía por su vida. Sin embargo, la madrastra de Sühan está trabajando en la farmacia y le cuenta a Korhan que Riza se ha entregado a la policía, ya que asegura haberlo visto con sus propios ojos entrando esposado en la comisaría.

La situación acaba en tragedia. Tahsin llega a un viejo almacén abandonado e intenta salvar a Fügen creyendo que es su mujer al verla suspendida dentro de una jaula. Pero, Riza acaba abriendo la trampilla por control remoto y la madre de Cesur cae al vacío. El joven llega al lugar y encuentra a su madre tendida en el suelo, gravemente herida. Al levantar la mirada y ver a Tahsin en la parte superior del almacén está convencido de que ha sido él quien ha provocado su caída.

Completamente desesperado, Cesur se acerca a su madre e intenta tranquilizarla. "Mamá, estoy aquí", le dice entre lágrimas. Fügen todavía sigue con vida, pero apenas tiene fuerzas para hablar. Antes de morir, consigue pronunciar una última palabra: "Hasan". Cesur se queda destrozado ante la pérdida de su madre.

Poco después, la policía detiene a Tahsin, que niega cualquier responsabilidad en lo ocurrido. El patriarca de los Korludağ explica que Riza le había hecho creer que Adalet estaba secuestrada y que no podía avisar a la policía porque podía poner su vida en peligro. "Yo no he hecho nada", insiste, pero Cesur está convencido de que ha sido el responsable de la muerte de Fügen.

45 días después, Cesur, que se ha marchado lejos para superar la muerte de su progenitora, regresa a Estambul y lo primero que hace es visitar la tumba de su madre, donde no puede contener las lágrimas. Allí descubre que está llena de flores que Sühan ha ido dejando durante su ausencia. "Por fin estáis juntos en cuerpo y alma", dice emocionado ante la lápida de sus padres.

Después de visitar el cementerio, Cesur decide salir a montar a caballo con Serena para despejarse. Durante el paseo se encuentra inesperadamente con Sühan, que intenta esquivarlo con el coche y acaba sufriendo un accidente. La joven se golpea la cabeza contra el volante y, aunque está algo aturdida, consigue salir del vehículo.

Cesur la lleva a su casa para curarle la herida de la frente. Allí, los dos mantienen una conversación que llevaban mucho tiempo esperando. Sühan le confiesa que no ha dejado de pensar en él durante su ausencia y que le dolió mucho no poder despedirse de él. "He hablado contigo a diario en sueños", le confiesa entre lágrimas.

Cesur reconoce que necesitaba estar solo para afrontar la muerte de su madre. "Tuve que esconderme e intentar consolarme yo solo", le explica. También, le confiesa que necesitaba despedirse de Fügen de una manera diferente, porque no había podido hacerlo como le habría gustado. Tras compartir sus sentimientos, los dos terminan fundiéndose en un emotivo abrazo.

Sin embargo, la tranquilidad dura poco. Cesur le pide a Sühan que se marche porque no quiere seguir hablando, pero ella insiste en quedarse a su lado. "Quiero estar contigo", le dice. La joven aprovecha para defender a su padre y asegurarle que Tahsin no tuvo nada que ver con la muerte de Fügen.

Sühan le explica a su marido que Riza es el verdadero culpable y que su padre también fue víctima de sus engaños. Le explica a Cesur que un mendigo le comunicó a Tahsin que Adalet había sido secuestrada y que moriría si avisaba a la policía. Además, le revela que todavía no se ha demostrado su culpabilidad y que el fiscal Serhat cree en su inocencia.

Pero Cesur no está dispuesto a creerla. "Tu padre ha matado a mi madre y es un asesino", le reprocha. Sühan insiste en que Tahsin es inocente y le promete que conseguirá demostrarlo, aunque sus palabras no logran convencerlo.

"No intentes salvar más a tu padre", le advierte Cesur. Ella, sin embargo, deja claro que su intención no es defenderlo a cualquier precio, sino evitar que lo ocurrido termine destruyendo su relación.

A pesar del cariño que siguen sintiendo el uno por el otro, la muerte de Fügen y las sospechas sobre Tahsin vuelven a interponerse entre ellos.