Sühan: venganza y amor

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Cesur besa por sorpresa a Sühan para evitar que descubra que Rifat ha robado los cuadros de los Korludağ

Cesur consigue recuperar los cuadros que pertenecieron a su padre con la ayuda de Rifat y, para evitar que Sühan los descubra, termina besándola para que su amigo pueda salir de la mansión sin ser visto.

Cesur besa por sorpresa a Sühan para evitar que descubra que Rıfat ha robado los cuadros de los Korludağ

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Cesur se marcha de la mansión de los Korludağ para instalarse en un hotel del pueblo y, al día siguiente, se encuentra con Sühan. La hija de Tahsin sabe que el Alemdaroğlu va a visitar a su madre, que se encuentra en una residencia, y tiene un bonito detalle con ella: le regala un ramo de lirios y un perfume.

El detalle que tiene Sühan con la madre de Cesur

Cesur, muy agradecido por el gesto, hace una videollamada a Sühan desde la clínica para decirle que a su madre le han encantado las flores y darle las gracias. Además, aprovecha para presentárselas. Durante la conversación, la madre de Cesur le recita a Sühan un poema en francés que el padre del joven solía decir cuando él era pequeño: "Te cuento un secreto familiar. Cierra las puertas. La verdad es que es más fácil morir que amar".

Sühan conoce a la madre de Cesur

Después de hablar con Sühan, Cesur le cuenta a su madre que está reformando la casa a la que piensa llevarla a vivir, una enorme finca que ha comprado a Tahsin y que representa todo aquello con lo que su padre siempre soñó y nunca pudo tener. Pero el Alemdaroğlu tiene otro objetivo: recuperar los cuadros que pertenecieron a su padre y que ahora se encuentran en la mansión de los Korludağ.

Cesur planea recuperar los cuadros de su padre

Con la ayuda de Rifat, Cesur consigue colarse en la casa y sustituir los cuadros originales por unas copias sin valor. Todo parece salir según lo previsto hasta que Sühan regresa inesperadamente tras olvidarse algo de camino al trabajo. Cesur consigue que ella no lo vea, pero teme que pueda descubrir a Rifat.

Para evitarlo, sale de la mansión sin ser visto y finge que acaba de llegar para visitar a Sühan. Su intención es distraerla y dar tiempo a Rifat para escapar. Sin embargo, Cesur lleva su estrategia mucho más lejos de lo esperado y termina besándola. Sühan se queda en shock ante el inesperado beso: "¿A qué ha venido eso?", le pregunta completamente desconcertada.

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