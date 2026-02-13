Yekta muestra a Ceylin que Çinar mató a su padre

Ceylin sigue descubriendo datos sobre la muerte de su padre Zafer. Y lo hace de la persona que menos se esperaba: Yekta.

El abogado ya le dijo en el funeral de Zafer que con el tiempo se daría cuenta de que solo puede confiar en él. Y ahora Ceylin entiende a qué se refiere.

Yekta ha llevado a Ceylin a la escena del crimen y le enseña que el asesino de su padre es Çinar y que Metin lo ocultó.

¡Ilgaz también se lo ha ocultado!

De hecho, en la escena Ceylin se encuentra a Çinar con Ilgaz, que se queda asustado al verla aparecer.

Ceylin aprovecha para llamar entre lágrimas a la policía y decirle que quiere denunciar la muerte de su padre y de todos los implicados en ella.

Ilgaz se enfrenta a su propio hermano al que reprocha no haberle contado que tenía un problema. No es capaz ni de mirarle a la cara.

Lo mismo le pasa a Metin con Ceylin, que no es capaz de reaccionar avergonzado cuando ella le recrimina: “Era como un padre para mí. Lo abracé como si fuere su propia hija”.

La madre de Ceylin, Gül, al enterarse de todo, le pide a su hija que no vuelva a ver a nadie de la familia Kaya.

¿Será capaz Ceylin de separarse esta vez de Ilgaz?