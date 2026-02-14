Secretos de familia

Yekta enfrenta a Serdar: ¡él es quien mató a Zafer!

El amigo de Çinar miente diciendo que no fue él pero la policia lo está buscando y Yekta sabe bien por qué.

Secretos de familia - Yekta enfrenta a Serdar: ¡él es quien mató a Zafer!

Yekta le cuenta a Serdar que la policía a llevado a Çinar a la escena del crimen de Zafer para recrear los hechos.

Pero el abogado sabe que Serdar no le contó la verdad cuando lo ayudó para salir de prisión. Hay algo que ocultó. Y la policía también lo sabe. Lo busca para que preste declaración. ¿Qué tiene que saber la policía que no saben ellos todavía?

Yekta lo presiona para que le cuente con exactitud qué hizo aquel día en que Zafer murió.

Serdar fue quien dio el disparo mortal a Zafer y después puso el arma en la mano de Çinar, que estaba inconsciente.

Esto coincide además con las sospechas de Pars: piensa que había una tercera persona en el escenario del crimen del padre de Ceylin y que quizás no fue Çinar quien lo mató.

