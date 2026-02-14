Secretos de familia

Ceylin e Ilgaz rompen su relación

Piensan que seguir juntos es demasiado difícil después de que los miembros de una familia hayan matado a los de la otra.

Ceylin sometió a Ilgaz a una importante decisión: le dio a elegir entre su familia o ella. No puede apoyar a los dos porque no es ni ético ni humano. “No puedes apoyar a los culpables y a la víctima”, le dice.

Todo esto después de que ella haya descubierto que Çinar, el hermano de Ilgaz, matase a Zafer, el padre de Ceylin, y se lo ocultó.

Ilgaz decidió apostar por ella pero la situación se hace insostenible. Por lo que Ilgaz cree que es mejor que dejen su relación. Además, Metin va a entrar en prisión preventiva por encubrir un asesinato, que es lo que ella necesitaba.

Pese a todo, Ceylin sigue amando a Ilgaz y le pregunta si de verdad quiere separarse de ella, pero él le explica lo que ella sabe pero no quiere ver: que no puede diferenciarle de su familia, que está muy enfadada con todo el mundo y no es capaz de no mirarle con ira.

Ella no quiere quedarse sola y le ofrece arreglarlo, pero Ilgaz no lo ve tan claro, a pesar de que la quiera. Así que Ceylin acepta su decisión.

Cuando está recogiendo sus cosas de casa, Ilgaz aparece y se dan un último apasionado beso de despedida y pasan la noche juntos.

Ceylin e Ilgaz rompen su relación

