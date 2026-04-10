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Mercan, la hija de Ceylin e Ilgaz ¡fue secuestrada!

Ceylin e Ilgaz tienen que enfrentarse a una nueva desgracia. Llevan años sin saber nada de su hija pero no pierden la esperanza de encontrarla con vida.

Mercan, la hija de Ceylin e Ilgaz ¡fue secuestrada!

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Nova
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Hace dos años y medio todo cambió para el fiscal Kaya y la fiscal Erguvan. Vivían felices junto a su hija y nada les hacía imaginar que algo iba a marcar su vida en cuestión de segundos.

Lo que parecía que iba a ser un día inolvidable se convirtió en el peor día de sus vidas. Los tres disfrutaban de un día de playa, pero un descuido lo cambió todo. Ilgaz se fue un momento a contestar una llamada mientras Ceylin estaba con Mercan y Pascal, el perro de la familia.

Entonces, Pascal se escapó y Ceylin fue corriendo a buscarlo dejando un momento la pequeña en la tumbona de la playa.

En ese momento la tensión se apodera de nuestros protagonistas: ¡Mercan ha desaparecido! Ilgaz y Ceylin la buscan, al límite, pero no hay ni rastro de ella.

¡Nadie lo ha visto! La pareja, desesperada, se lanza al mar pensando que podría haberse ahogado. Descubren un manguito de la pequeña flotando en la orilla, pero no hay ninguna pista más sobre ella. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá sido secuestrada?

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