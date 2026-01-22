Secretos de familia

Ceylin e Ilgaz se declaran su amor, a pesar del dolor por lo que hicieron sus padres

Ilgaz no puede empezar una relación con ella sin confesarle la verdadera razón por la que su padre acabó en la cárcel.

Nova
Publicado:

Ceylin e Ilgaz cada día están más enamorados. Ser compañeros de trabajo, tener a sus familias implicadas en el caso, compartir viviendo y hasta ser marido y mujer aunque durante breve tiempo, ha hecho que empiecen a sentir cosas el uno por el otro desde el principio.

Pero las cosas se complican entre ellos desde que Engin amenzó a Ilgaz con contarle a Ceylin que Metin metió en la cárcel a Zafer por un delito que no cometió.

Ceylin no entiende por qué Ilgaz no la corresponde, después de que ella se le haya declarado. Pero Ilgaz no puede comenzar una relación con mentiras. ¿Cómo la miraría a la cara sabiendo que su propio padre metió a la cárcel al padre de la mujer a la que ama?

Secretos de familia - Ceylin no entiende que Ilgaz le ocultara algo así

Cuando Ceylin se entera de la verdad, se enfrenta a Metin. Le pregunta cómo pudo encerrar a un hombre inocente, que no estuvo a su lado cuando más lo necesitaban ella y su hermana Inci, que quizás seguiría viva si Zafer hubiera estado junto a ellas.

Secretos de familia - Ceylin se enfrenta a Metin

Ceylin está dispuesta a culpar a Metin, pero su hija Dafne le pide que no lo haga. ¿Permitirá Ceylin que otra niña crezca sin su padre al lado?

Ceylin no puede con tanto dolor. No se explica cómo Ilgaz pudo ocultarle durante todo este tiempo lo que hizo su propio padre. Y lo que es peor, cómo dejó que se enamorara de él.

Momento destacado

Momento destacado

Momento destacado

Momento destacado

