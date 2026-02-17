Civan le pide matrimonio a Ela, pero la felicidad de los jóvenes se ven enturbiada tras el accidente de Ceren a caballo provocado por Nur

Nuk ha quedado con Ceren en la mansión familiar y Civan se disgusta con su madre porque sabe que su intención es romper su relación con la hija de Melih. Él se muestra distante con la joven y ella no puede contener las lágrimas al ver cómo su novio no le presta atención. La jinete telefonea a su padre para que vaya a buscarla y Nur, que teme que el empresario le cuente a Tufan que Mali y ella son amantes, decide entregarle el anillo de pedida que tenía celosamente guardado para el día que su primogénito se prometiera con su novia. Ceren cree que el anillo se lo ha comprado Civan y se calma.

Mientras tanto, Civan se reúne con Ela en un lugar discreto y, sin que la joven se lo espere, le pide matrimonio y le entrega un anillo muy particular con forma de chupete. Ella está pletórica de felicidad. Cuando eran niños y vivían en el vertedero siempre llevaban esos chupetes en forma de anillo en sus dedos, así que a Ela le resulta muy familiar.

Los jóvenes hacen planes de futuro y están decididos a fugarse para casarse. Pero Nur estropea el plan de su hijo y de su empleada. Hace creer a todos que se ha caído por una bajada de tensión y le pide encarecidamente a su hijo que acuda al torneo de salto a caballo de Ceren. El joven acepta y, cuando llegan allí, la hija de Arzu sufre una aparatosa caída durante el concurso que podría dejarla en silla de ruedas. La malvada mujer de Tufanha manipulado la montura con el fin de acabar con su vida y así su hijo tener vía libre para no casarse con Ceren y no sufrir en sus propias carnes las represalias de su socio en su negocio de cosmética.

La maldad de Nur no tiene fin y, para asegurarse de que Mali pueda eliminar las imágenes en las que sale ella en el box del caballo de Ceren manipulando la montura, se apuñala a sí misma para desviar la atención de la gente. Al final, su esbirro la salva de nuevo. ¿Qué pasará ahora que la hija de Melih está hospitalizada? ¿Civan huirá con Ela?