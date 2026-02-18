El amor invencible

Columba increpa a Leona en público y se alía con Jeremías para hacerla desaparecer

Fuera de sí, Columba humilla y ataca a Leona delante de todos por haberle robado a Gael. Además, da un paso más y le pide a Jeremías que acabe con su vida.

Columba visita a Leona y no duda en insultarla. Quiere que todos sus vecinos se enteren de que le ha robado a su marido. "No sé cómo engatusaste a Gael para acabar con mi matrimonio", le espeta a Bravo, muy enojada, y la tacha, ante los presentes, de interesada. Asegura que solo busca quedarse con el dinero de su esposo y dejarla en la calle con sus dos hijos.

Leona le para los pies y le exige que deje de difamarla y que, si tiene algún problema con ella, lo hable a solas. La exmujer de Ramsés está fuera de sí y, sin mediar palabra, lanza una piedra contra una de las ventanas de su casa. David intercede para intentar calmarla. "Columba, la violencia no es la solución", le espeta, y la invita a marcharse. Pero ella no está dispuesta a hacerlo hasta que Bravo no se comprometa, delante de todos, a alejarse de su marido. Consuelo también sale en su defensa y acaba cayendo al suelo. Itzel, que está presente, ve lo que ocurre y le lanza a Columba un balde de agua fría.

Jeremías le ofrece a Columba su ayuda para deshacerse de Leona a cambio de una suma importante de dinero. "Yo puedo hacerte cualquier trabajito contra Leona y todos los que la rodean", le asegura. La madre de Kika le pide que la mate porque no quiere ensuciarse las manos. "Quiero que esa mujer deje de existir", le dice la malvada mujer.

Leona se encuentra en la calle con Jeremías cuando va de camino a su trabajo. El hombre, que no tiene escrúpulos, le pide dinero para seguir ocultando su secreto a Columba y a todos los Torrenegro. Pero ella no dispone de efectivo, porque le robaron todo su dinero, así que no puede complacerlo.

La joven, que no se achanta ante nada ni nadie, le deja claro que no va a permitir que le destruya la vida, como está intentando hacerle a David y a su familia.

Jeremías está dispuesto a revelar el secreto de Leona
