Ceylin descubre que el cadáver es ¡de su hermana Inci!
¿Cómo va a defender ahora a la persona que quizás la mató?
La investigación sobre el cadáver aparecido en una maleta continúa y piden al fiscal Ilgaz y la abogada Ceylin que vayan a verlo.
Pero en la sala de reconocimiento ocurre lo peor. Ceylin descubre que el cuerpo pertenece ¡a su hermana Inci!
La chica solo tenía 20 años y Ceylin se queda destrozada.
Como dice Metin, ¿en qué clase de lío los ha metido su hijo Cinar?
