Ceylin descubre que el cadáver es ¡de su hermana Inci!

La investigación sobre el cadáver aparecido en una maleta continúa y piden al fiscal Ilgaz y la abogada Ceylin que vayan a verlo.

Pero en la sala de reconocimiento ocurre lo peor. Ceylin descubre que el cuerpo pertenece ¡a su hermana Inci!

La chica solo tenía 20 años y Ceylin se queda destrozada.

Como dice Metin, ¿en qué clase de lío los ha metido su hijo Cinar?