Secretos de familia

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ceylin descubre que el cadáver es ¡de su hermana Inci!

¿Cómo va a defender ahora a la persona que quizás la mató?

Secretos de familia - Ceylin descubre que el cadáver es ¡de su hermana Inci!

Publicidad

Nova
Publicado:

La investigación sobre el cadáver aparecido en una maleta continúa y piden al fiscal Ilgaz y la abogada Ceylin que vayan a verlo.

Pero en la sala de reconocimiento ocurre lo peor. Ceylin descubre que el cuerpo pertenece ¡a su hermana Inci!

La chica solo tenía 20 años y Ceylin se queda destrozada.

Como dice Metin, ¿en qué clase de lío los ha metido su hijo Cinar?

Nova» Series» Secretos de familia» Mejores momentos

Publicidad

Series

Secretos de familia - Ceylin descubre que el cadáver es ¡de su hermana Inci!

Ceylin descubre que el cadáver es ¡de su hermana Inci!

Bora sorprende a Karsu al hablar abiertamente de boda y la deja en shock

Bora sorprende a Karsu al hablar abiertamente de boda y la deja en shock

Adrián Hernández, un hombre con un corazón marcado por el amor y la lealtad

Adrián Hernández, un hombre de corazón noble, guiado por el amor y la lealtad

Dinora, movida por la venganza, pone en peligro una vez más la vida de Juan
Momento destacado

Dinora, movida por la venganza, pone en peligro una vez más la vida de Juan

¡La policía encuentra el cadáver de una persona que estaba dentro de una maleta!: ¿Descubrirán su identidad?
Momento destacado

Un cadáver aparece en una maleta ¿de quién se trata?

Filiz mete la pata: le organiza una cita a Karsu sin saber que está con Bora
Momento destacado

Filiz mete la pata: le organiza una cita a Karsu sin saber que está con Bora

Convencida de haber encontrado el candidato ideal, Filiz organiza una cita para Karsu sin imaginar que está saliendo con Bora.

Sarita pierde la paciencia cuando Carmela habla mal de Franco
Momento destacado

Sarita pierde la paciencia cuando Carmela habla mal de Franco

Las palabras de Carmela sobre Franco sacan de quicio a Sarita en la hacienda Elizondo.

Leona Bravo, una mujer dispuesta a todo con tal de obtener justicia y recuperar a sus hijos

Leona Bravo, una mujer dispuesta a todo con tal de buscar justicia y recuperar a sus hijos

Dinora intenta acabar con la vida de Juan, aunque los Reyes culpan de lo ocurrido a Fernando

Dinora intenta acabar con la vida de Juan, aunque los Reyes culpan de lo ocurrido a Fernando

Filiz, acusada de un crimen que no cometió

Filiz, acusada de un crimen que no cometió

Publicidad