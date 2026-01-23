Secretos de familia

Ceylin descubre la fuga de Engin ¡y aparece tirada y ensangrentada!

Todo esto después de entregarle la demanda de divorcio a Ilaz y de terminar durmiendo juntos otra vez después de una cena. Parece que este caso los va a perseguir siempre.

Secretos de familia - Ceylin descubre la fuga de Engin ¡y aparece tirada y ensangrentada!

Después de que Ceylin le presente a Ilgaz la demanda de divorcio, han vuelto a acercarse.

Secretos de familia - Ceylin entrega a Ilgaz la demanda de divorcio

Mientras ayudan a Pars para intentar averiguar quién intentó matar a Engin en la cárcel, terminan yendo a cenar juntos.

Y cuando Ilgaz acompaña a Ceylin, que se pasa con el vino, a su gélida casa, ella no deja que se marche.

De hecho le pide que se quede con ella hasta que se quede dormida. Y también le pide que le abrace, para entrar en calor.

Secretos de familia - Ceylin piude a Ilgaz que la abrace mientras duerme

Además, Ceylin descubre que Engin tiene un plan de fuga con su padre y cuando intenta averiguarlo de cerca, termina viajando escondida en el coche de Engin, sin que este lo sepa.

Lo próximo que ocurre es que la abogada aparece tirada en un bosque, con restos de sangre y una pistola en la mano. ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde está Engin?

