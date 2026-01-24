El cadáver de Engin aparece en el bosque y Ceylin es la principal sospechosa

Después de que Ceylin apareciera en el bosque, ensangrentada y desorientada, ha habido otro descubrimiento.

Han encontrado el cadáver de Engin en el bosque.

Después de intentar huir de su arresto por el asesinato de Inci, la hermana de Ceylin, esta lo persiguió dentro del coche en el que huía. Pero no recuerda anda de lo que pasó.

Además, no es la primera vez que Ceylin se enfrentaba al supuesto asesino de su hermana. Ya perdió los nervios varias veces con él, y además también él atentó contra la sobrina de la abogada, Parla.

Todo eso hace que hasta Ceylin dude de sí misma. ¿Lo mataría ella?

Pero Ilgaz está convencido de que no e intenta convencerla de ello.

Aun así, Ceylin termina detenida como principal sospechosa y lo estará hasta que se aclare lo que pasó.

