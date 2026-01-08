Momento destacado
Un cadáver aparece en una maleta ¿de quién se trata?
El caso genera el primer encuentro entre Ilgaz y Ceylin.
Un vagabundo encuentra una maleta con sorpresa en un contendor: de ella sale una mano ensangrentada.
La policía acude al lugar de los hechos para encargarse del caso.
El asunto hace que Ilgaz y Ceylin, fiscal y abogada, se encuentren. Y no empiezan con muy buen pie la relación.
Para colmo Cinar, hermano de Ilgaz, es acusado de asesinato y aunque él lo niega ni siquiera su padre Metin puede creerlo. ¿Quién dirá la verdad?
Para poner un poco de otden en el asunto a Ilgaz se le ocurre algo: acudir a Ceylin para que defienda la inocencia de su hermano.
