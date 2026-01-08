Un cadáver aparece en una maleta ¿de quién se trata?

Un vagabundo encuentra una maleta con sorpresa en un contendor: de ella sale una mano ensangrentada.

La policía acude al lugar de los hechos para encargarse del caso.

El asunto hace que Ilgaz y Ceylin, fiscal y abogada, se encuentren. Y no empiezan con muy buen pie la relación.

Para colmo Cinar, hermano de Ilgaz, es acusado de asesinato y aunque él lo niega ni siquiera su padre Metin puede creerlo. ¿Quién dirá la verdad?

Para poner un poco de otden en el asunto a Ilgaz se le ocurre algo: acudir a Ceylin para que defienda la inocencia de su hermano.