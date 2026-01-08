Secretos de familia

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Un cadáver aparece en una maleta ¿de quién se trata?

El caso genera el primer encuentro entre Ilgaz y Ceylin.

¡La policía encuentra el cadáver de una persona que estaba dentro de una maleta!: ¿Descubrirán su identidad?

Publicidad

Nova
Publicado:

Un vagabundo encuentra una maleta con sorpresa en un contendor: de ella sale una mano ensangrentada.

La policía acude al lugar de los hechos para encargarse del caso.

El asunto hace que Ilgaz y Ceylin, fiscal y abogada, se encuentren. Y no empiezan con muy buen pie la relación.

Secretos de familia - Ceylin e IIlgaz ¿conseguirán trabajar juntos?

Para colmo Cinar, hermano de Ilgaz, es acusado de asesinato y aunque él lo niega ni siquiera su padre Metin puede creerlo. ¿Quién dirá la verdad?

Para poner un poco de otden en el asunto a Ilgaz se le ocurre algo: acudir a Ceylin para que defienda la inocencia de su hermano.

Secretos de familia - Ilgaz pide a Ceylin que defienda a su hermano
Nova» Series» Secretos de familia» Mejores momentos

Publicidad

Series

¡La policía encuentra el cadáver de una persona que estaba dentro de una maleta!: ¿Descubrirán su identidad?

Un cadáver aparece en una maleta ¿de quién se trata?

Filiz mete la pata: le organiza una cita a Karsu sin saber que está con Bora

Filiz mete la pata: le organiza una cita a Karsu sin saber que está con Bora

Sarita pierde la paciencia cuando Carmela habla mal de Franco

Sarita pierde la paciencia cuando Carmela habla mal de Franco

Leona Bravo, una mujer dispuesta a todo con tal de obtener justicia y recuperar a sus hijos
Papel interpretado por Angelique Boyer

Leona Bravo, una mujer dispuesta a todo con tal de buscar justicia y recuperar a sus hijos

Dinora intenta acabar con la vida de Juan, aunque los Reyes culpan de lo ocurrido a Fernando
Momento destacado

Dinora intenta acabar con la vida de Juan, aunque los Reyes culpan de lo ocurrido a Fernando

Filiz, acusada de un crimen que no cometió
Momento destacado

Filiz, acusada de un crimen que no cometió

La madre de Karsu, Filiz, vive su peor pesadilla tras ser detenida por la muerte de Feryal, un asesinato del que es completamente inocente.

Duro enfrentamiento entre Rosario y Sara por Franco
Momento destacado

Duro enfrentamiento entre Rosario y Sara por Franco

La tensión estalla en la hacienda Elizondo cuando Rosario y Sara se enfrentan cara a cara por Franco, sacando a la luaz viejos reproches y celos nunca resueltos.

Bora está locamente enamorado de Karsu y le preparada una sorpresa inolvidable

Bora está locamente enamorado de Karsu y le preparada una sorpresa inolvidable

El próximo lunes se estrena en Nova El amor invencible, una historia marcada por la justicia y la pasión

El próximo lunes se estrena en Nova El amor invencible, una historia marcada por la justicia y la pasión

Pasión de gavilanes - Carmenza y Genaro son los nuevos criados de la hacienda Elizondo

Carmela y Malcolm son los nuevos criados de la hacienda Elizondo

Publicidad