Ceylin descubre que el cadáver encontrado es de su padre

Ceylin tiene que enfrentarse otra vez al dolor a la pérdida. Ilgaz le cuenta que han encontrado un cadáver en el bosque con la ropa que describió su familia.

Ella pide ir a verlo y en efecto lo reconoce: el cadáver es de su padre, Zafer. Ceylin estalla en llanto desconsolada mientras Ilgaz intenta contenerla.

Además, la culpa la reconcome porque hace tres meses que su padre desapareció y nadie sabía qué había pasado con él, hasta ahora.

De hecho, ella estaba enfadada porque él se había marchado. Nunca se va a perdonar no haber ido a buscarlo.

Aunque de nada hubiera servido, pues Çinar mató a Zafer en el mismo momento que desapareció. Pero ella no lo sabe.