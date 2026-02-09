Momento destacado
Ceylin descubre que el cadáver encontrado es de su padre
Rota de dolor, se arrepiente de no haberlo buscado cuando desapareció
Ceylin tiene que enfrentarse otra vez al dolor a la pérdida. Ilgaz le cuenta que han encontrado un cadáver en el bosque con la ropa que describió su familia.
Ella pide ir a verlo y en efecto lo reconoce: el cadáver es de su padre, Zafer. Ceylin estalla en llanto desconsolada mientras Ilgaz intenta contenerla.
Además, la culpa la reconcome porque hace tres meses que su padre desapareció y nadie sabía qué había pasado con él, hasta ahora.
De hecho, ella estaba enfadada porque él se había marchado. Nunca se va a perdonar no haber ido a buscarlo.
Aunque de nada hubiera servido, pues Çinar mató a Zafer en el mismo momento que desapareció. Pero ella no lo sabe.
