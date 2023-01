Valeria intenta conocer el por qué de la mala relación entre Mateo y Remi

Parece que la paz ha llegado de nuevo a la relación de Mateo y Valeria. Ambos luchan para evitar caer en la tentación y seguir con sus relaciones, Mateo y Sandy está casados y Leonel y Valeria están a punto de pasar por el altar.

Pero Valeria sigue sin entender el por qué Remi tiene esa actitud con Mateo. Entiende que no pueda estar cerca de Leonel, pero no lo entiende con Mateo. Intenta que Mateo se lo cuente pero no lo consigue.

¿Qué esconderán?