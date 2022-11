La promesa desesperada de Mateo de la que se puede arrepentir en el futuro

Valeria había tomado un helicóptero para regresar a la ciudad desde la hacienda 'La noria'; pero sufre un accidente. La policía y los equipos de rescate intentan localizar a los ocupantes del aparato, también se une a la búsqueda Mateo que conoce bien las montañas, pero no hay resultados satisfactorios.

Nadie sabe muy bien si Valeria ha sobrevivido al accidente y, en el caso de que haya sido así, en qué estado se encuentra. Aunque la novia de Mateo le dice que no debe preocuparse en exceso ya que Valeria 'no es nada nuestro', el joven está muy preocupado y no para de darle vueltas a la cabeza con lo que haya podido ocurrir. Decide acudir a la montaña, al pequeño altar secreto al que acude cada vez que necesita consuelo y esperanza. Allí hace una promesa de la que puede tener que arrepentirse en el futuro.