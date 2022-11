El agrio recibimiento que Leonel Montes recibe de su padre cuando se presenta en la hacienda por sorpresa

Leonel Montes se ha presentado por sorpresa en la hacienda 'La noria'. Acompañado por su prometida, Valeria Fernández, Leonel llevaba mucho tiempo sin regresar a la casa desde donde se marchó para hacer fortuna.

Dalia, la ama de llaves de la hacienda, le recibe sorprendida e ilusionada ante la sorpresa de su llegada. Asimismo, Leonel conoce por vez primera en persona a Angelita, la hija de su papa. Una pequeña que sólo le conoce por fotos y es hija de Sabina Curiel, la mujer con la que Don Patricio planea casarse.

Cuando Don Patricio entra en el salón y ve allí a su hijo no le recibe con alegría, más bien lo contrario. La relación entre ellos no ha mejorado desde que Leonel se marchara y Don Patricio le pregunta a cajas destempladas por qué ha regresado a la hacienda. Las razones por las que Leonel está en 'La noria', son claras: Quiere impedir que su padre se case. "Viajé muchísimo para pedirte que no te cases", le pide Leonel. A cambio Don Patricio le hace una confesión a su hijo que le deja de piedra.