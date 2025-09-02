"Lo único que quiero es que seas mi papá”: el conmovedor reencuentro de Lalito con Juan Carlos, a quien creía muerto

Juan Carlos y Helena viven su amor en secreto. Sus encuentros tienen lugar en la pensión donde residen Eva María y Mimí. Entre confidencias, hablan de Plutarco y de sus turbios manejos en el grupo Imperio. Su propósito es claro: desenmascarar al malvado cuñado de Reyes.

Además, Helena recuerda a su exmarido, Mario. Le cuenta a Juan Carlos que, tras años de silencio, le escribió un correo a Lalito, el hijo que tuvieron en común. El mensaje era cariñoso y el niño se emocionó al recibir noticias de su padre biológico. Sin embargo, el hijo de Eugenia Mistral confiesa a Helena su mayor temor: "Me da miedo que Lalito haya olvidado que un día le prometí ser su papá". Juan Carlos cree que ha llegado la hora de que el pequeño conozca toda la verdad.

Helena entonces aprovecha el momento para revelar a su hijo que Juan Carlos sigue con vida. Le explica que el empresario fingió su muerte para evitar la cárcel mientras buscaba pruebas de su inocencia. Con sinceridad, le admite que en un principio estuvo enojada con él, pero que terminó perdonándolo al descubrir la verdad y escuchar sus disculpas.

El esperado reencuentro finalmente ocurre. Lalito, lleno de emoción, se lanza a los brazos de quien siempre ha considerado su verdadero padre. "Cuando mamá me dijo que estabas vivo, casi grito de la emoción. Lo único que quiero es que seas mi papá", confiesa. Juan Carlos se derrite con sus palabras y lo abraza con ternura.

El niño sueña con vivir bajo el mismo techo que Juan Carlos. Pero Helena le pide paciencia y discreción: nadie debe enterarse de que el hijo de Modesto sigue con vida. "Es muy importante que no se sepa", le advierte seriamente consciente de que un solo descuido podría ponerlo todo en peligro.