Por ella soy Eva

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

"Lo único que quiero es que seas mi papá”: el conmovedor reencuentro de Lalito con Juan Carlos, a quien creía muerto

Un reencuentro muy especial: Juan Carlos y Lalito, unidos de nuevo después de que el pequeño creyera que el empresario había muerto.

"Lo único que quiero es que seas mi papá": el emotivo reencuentro de Lalito y Juan Carlos tras un tiempo sin verse

Publicidad

Nova
Publicado:

Juan Carlos y Helena viven su amor en secreto. Sus encuentros tienen lugar en la pensión donde residen Eva María y Mimí. Entre confidencias, hablan de Plutarco y de sus turbios manejos en el grupo Imperio. Su propósito es claro: desenmascarar al malvado cuñado de Reyes.

Además, Helena recuerda a su exmarido, Mario. Le cuenta a Juan Carlos que, tras años de silencio, le escribió un correo a Lalito, el hijo que tuvieron en común. El mensaje era cariñoso y el niño se emocionó al recibir noticias de su padre biológico. Sin embargo, el hijo de Eugenia Mistral confiesa a Helena su mayor temor: "Me da miedo que Lalito haya olvidado que un día le prometí ser su papá". Juan Carlos cree que ha llegado la hora de que el pequeño conozca toda la verdad.

Juan Carlos desea confesar a Lalito que sigue vivo

Helena entonces aprovecha el momento para revelar a su hijo que Juan Carlos sigue con vida. Le explica que el empresario fingió su muerte para evitar la cárcel mientras buscaba pruebas de su inocencia. Con sinceridad, le admite que en un principio estuvo enojada con él, pero que terminó perdonándolo al descubrir la verdad y escuchar sus disculpas.

Helena confiesa a su hijo Lalito que Juan Carlos está vivo

El esperado reencuentro finalmente ocurre. Lalito, lleno de emoción, se lanza a los brazos de quien siempre ha considerado su verdadero padre. "Cuando mamá me dijo que estabas vivo, casi grito de la emoción. Lo único que quiero es que seas mi papá", confiesa. Juan Carlos se derrite con sus palabras y lo abraza con ternura.

El niño sueña con vivir bajo el mismo techo que Juan Carlos. Pero Helena le pide paciencia y discreción: nadie debe enterarse de que el hijo de Modesto sigue con vida. "Es muy importante que no se sepa", le advierte seriamente consciente de que un solo descuido podría ponerlo todo en peligro.

Lalito sueña con vivir bajo el mismo techo que Juan Carlos
Nova» Series» Por ella soy Eva» Mejores momentos

Publicidad

Series

"Lo único que quiero es que seas mi papá": el emotivo reencuentro de Lalito y Juan Carlos tras un tiempo sin verse

"Lo único que quiero es que seas mi papá”: el conmovedor reencuentro de Lalito con Juan Carlos, a quien creía muerto

Eva María es nombrada Mujer del Año y Plutarco intenta ensombrecer su triunfo sin éxito

Eva María es nombrada Mujer del Año y Plutarco intenta ensombrecer su triunfo sin éxito

Por ella soy Eva

La identidad de Eva María queda comprometida y acude a sus mejores amigos en busca de ayuda

Nova (2%) crece y suma otro mes como la cadena femenina líder
Audiencias Agosto

Nova (2%) crece y suma otro mes como la cadena femenina líder

La petición de la señora Sevgi tras reencontrase con Ömer: "Prométeme que tu padre y tú llegaréis a quereros”
Momento destacado

Sevgi a Ömer: "Prométeme que tu padre y tú llegaréis a quereros”

Por ella soy Eva
Momento destacado

Rebeca se confunde tras escuchar la conversación de Eva con Mimí y se monta un buen lío

Eva María está hablando con Mimí que ha regresado por que está embarazada y Rebecan lo escucha pensando que es Eva la que está embarazada.

Ömer reniega de Ahmet tras descubrir la verdad: "Este hombre no es mi padre"
Momento destacado

La venganza de Akif es brutal al descubrir a Ömer quién es su verdadero padre

El padre de Doruk se la ha jugado a su mayor enemigo y ha contado delante de todos la relación que une realmente a Ahmet y a Ömer.

Eva maría

Eva María descubre que Rebeca era la amante de Plutarco mientras él estaba casado con doña Antonia

Por ella soy Eva

Tras los últimos acontecimientos, Mimí le confiesa a Juan Carlos su intención de dejar la ciudad

Ozan, desafiante

Cihan impide que Harun le de a Ozan una noticia de la que no se recuperará

Publicidad