Rebeca se confunde tras escuchar la conversación de Eva con Mimí y se monta un buen lío

Rebeca busca aliados en su guerra contra Plutarco y ha quedado a comer con Eva María. Ambas están interesadas en lo que la otra tenga que decir por diferentes motivos, Rebeca para hundir a Plutarco y Eva para saber más sobre la estafa de la que se acusó a Juan Carlos. El caso es que, mientras Rebeca se ha levantado un momento, Eva recibe la llamada de Mimí. Pensaba que se había marchado de la ciudad, pero ha tenido que regresar. ¿El motivo? Mimí está embarazada de don Adriano y eso lo cambia todo.

El asunto es que Rebeca escucha la conversación y piensa que la que está embarazada es Eva María. Enseguida habla con don Adriano para darle la buena noticia y este se presenta por sorpresa en la empresa para decirle a Eva por qué no le ha dicho la noticia antes. La mentira ya no se puede parar y todos en la empresa se hacen eco de la buena nueva.

Eva María sabe que esto añade una nueva complicación a su mentira y teme que según vaya pasando el tiempo, cada vez sea más difícil mantener el secreto. Don Adriano ha adelantado los planes de boda y se quiere casar enseguida y Helena felicita de corazón a su mejor amiga. ¡Menudo lío se ha montado con la confusión de Rebeca!