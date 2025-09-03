Plutarco descubre que Juan Carlos sigue vivo y está dispuesto a deshacerse de él y de Helena para que impedir que estén juntos

Plutarco decide pagar a unos delincuentes para seguir a Helena y descubre que ella se ve a escondidas con un hombre que resulta ser Juan Carlos. El empresario no puede creerlo y está dispuesto a comprobar con sus propios ojos que sigue con vida. Si es verdad, no descarta eliminarlo para siempre y recuperar así a la madre de Lalito.

Plutarco no puede asimilar la noticia y ahoga sus penas en alcohol. Todo le va mal. Su cuñado Adriano no confía en él para dirigir el grupo Imperio, y su ruptura con Helena lo ha destrozado. Ramos sospecha que su ex lo engañó desde el inicio con el hijo de Eugenia y, cegado por la ira, incluso piensa en acabar con la vida de ella.

Sin que él lo note, una misteriosa mujer lo observa en silencio… todo indica que es el espíritu de su difunta esposa Antonia, que ha regresado para atormentarlo.