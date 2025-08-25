Juan Carlos intenta consolar a Mimí después de la detención de su prima y la sorprendente aparición de Dagoberto

Eva María, la verdadera prima de Mimí, ha resultado ser una delincuente que estaba siendo perseguida por varios cuerpos de seguridad de numerosos países. Ahora, cuando estaba a punto de descubrir la verdadera identidad de Juan Carlos, la policía la ha detenido en casa de Mimí cuando todo parecía decidido.

El responsable final de la detención de Eva ha sido Dagoberto que puso en la pista a la policía después de ser rescatado malherido cuando Eva le lanzó desde un tercer piso. Dagoberto al final ha resultado ser la solución al problema de Mimí y ahora sí que parece que se alejará de la vida de su antigua representada para siempre. La tensión de las últimas horas ha provocado una gran tristeza en Mimí que se sincera con Juan Carlos. Piensa que está completamente sola y que su vida ha quedado estancada. Pero Juan Carlos se encarga de subirle la moral y el ánimo. Aunque él puede correr la misma suerte que Eva María, si le descubre la policía, Juan Carlos asegura que siempre estará junto a su gran amiga Mimí.