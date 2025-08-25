Por ella soy Eva

Juan Carlos intenta consolar a Mimí después de la detención de su prima y la sorprendente aparición de Dagoberto

La pesadilla de la prima de Mimí ha terminado con la detención de Eva María, pues la policía seguía sus pasos de delincuente desde hacía tiempo.

Eva María, la verdadera prima de Mimí, ha resultado ser una delincuente que estaba siendo perseguida por varios cuerpos de seguridad de numerosos países. Ahora, cuando estaba a punto de descubrir la verdadera identidad de Juan Carlos, la policía la ha detenido en casa de Mimí cuando todo parecía decidido.

El responsable final de la detención de Eva ha sido Dagoberto que puso en la pista a la policía después de ser rescatado malherido cuando Eva le lanzó desde un tercer piso. Dagoberto al final ha resultado ser la solución al problema de Mimí y ahora sí que parece que se alejará de la vida de su antigua representada para siempre. La tensión de las últimas horas ha provocado una gran tristeza en Mimí que se sincera con Juan Carlos. Piensa que está completamente sola y que su vida ha quedado estancada. Pero Juan Carlos se encarga de subirle la moral y el ánimo. Aunque él puede correr la misma suerte que Eva María, si le descubre la policía, Juan Carlos asegura que siempre estará junto a su gran amiga Mimí.

Juan Carlos intenta consolar a Mimí después de la detención de su prima y la sorprendente aparición de Dagoberto

Suzan comienza a sospechar que pasa algo raro entre Akif y Nebahat… ¿Descubrirá que la están engañando?

Hay algo extraño en la relación de Akif y Nebahat y Suzan está dispuesta a descubrirlo

Helena se pregunta por qué Eva María sale huyendo cada vez que le habla de Juan Carlos

Sengül y Gönül, obligadas a compartir la furgoneta, ¿acabarán haciéndose amigas?
La guerra entre Sengül y Gonül se recrudece y solo sus hijos logran una tregua

La verdadera prima de Mimí chantajea a Juan Carlos si quiere evitar que desvele su verdadera identidad

¡La vida de Ömer no corre peligro!: El joven se recupera y le cuenta a Asiye que fue Sarp quien atropelló a Emel
Ömer se desmaya tras descubrir que Sharp es el responsable del atropello de su hermana Emel

Emel está fuera de peligro, pero Ömer jura venganza: "Voy a encontrar al responsable del atropello".

Los problemas para Juan Carlos se acumulan con la llegada de Eva, la verdadera prima de Mimí

Mientras Juan Carlos vive un momento romántico en Acapulco junto a Helena, un problema inesperado está a punto de complicarle mucho las cosas.

Juan Carlos intenta decirle a Helena la verdad sobre Eva María pero no encuentra el momento oportuno

Plutarco quiere vengarse de Helena tras conocer que ella está enamorada de otro hombre

Una grave denuncia sobre uno de los hogares para madres solteras desvela una situación insostenible para las mujeres

