La identidad de Eva María queda comprometida y acude a sus mejores amigos en busca de ayuda

Raúl, el compinche de Plutarco en las estafas a Grupo Imperio, quiere deshacerse de Eva María. Con la pretensión de contarle secretos de Plutarco, Raúl invita a Eva María a tomar algo en su casa y mientras toman una copa de vino, Eva se desmaya por completo. Raúl ve su oportunidad y se lanza a por Eva María con la sorpresa de que descubre que en el fondo se trata del desaparecido Juan Carlos Caballero. Al principio se queda un poco aturdido por la sorpresa, pero pronto empieza a atar cabos y descubre los planes de Juan Carlos. Ahora tiene en su poder un arma mucho más potente para poder negociar con Plutarco un mejor acuerdo. Encierra a la inconsciente Eva María en el armario y sale para chantajear a Plutarco.

Cuando Eva recupera la consciencia, se encuentra bastante mal, pero sabe que debe salir de la habitación de Raúl lo antes posible. Una vez en la calle, llama a su madre para que venga a recogerlo. Ella le ve tan mal que lo lleva al hospital donde le dicen que hay que operarle porque tiene una úlcera en el estómago. No hay más remedio.

La operación sale bien, pero la verdadera identidad de Eva María ha quedado comprometida. No hay una solución fácil porque Juan Carlos teme que para esta hora, Raúl ya haya dado la voz de alarma sobre su verdadera identidad. Juan Carlos desconoce que Raúl ha sido asesinado en la bañera por el compinche de Plutarco y no ha podido decir lo sucedido en su hotel a nadie.

Juan Carlos necesita ayuda, así que se ve obligado a recurrir a sus grandes amigos en Grupo Imperio. La sorpresa que Fernando y Santiago se llevan al descubrir por un lado que su gran amigo Juan Carlos no ha muerto, y por el otro que Eva María en el fondo es su amigo desaparecido, es tremenda. Ahora, tendrán que ayudarle y mantener el secreto.