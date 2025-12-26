Amor sin límite

Ayça se fija en el nuevo vigilante de la urbanización donde vive: ¿ha perdido el interés por Bora?

Ayça ha quedado con unas amigas en el centro de la ciudad y necesita que alguien la lleve hasta allí. El nuevo vigilante de la urbanización donde vive se ofrece a acompañarla. Para sacarse un sobresueldo, trabaja como taxista sin licencia, así que le pide que se siente en el asiento del copiloto para evitar problemas con la policía.

Durante el trayecto, Ayça se fija en él. Es atractivo y no le resulta nada desagradable. ¿Estará empezando a perder el interés por Bora?

Él le insiste en que, si la policía los paran, diga que son amigos. Ayça no entiende tanta preocupación, pero el vigilante no quiere problemas con la ley ni arriesgar su trabajo.

¿Surgirá algo entre Ayça y el nuevo vigilante de la urbanización?

Al llegar al centro, Ayça recoge las bolsas del coche y se indigna porque él no le ha ayudado: está acostumbrada a que se lo den todo hecho. Él respira hondo cuando ella se baja de su coche. Se ha dado cuenta que es una mujer de armas tomar, pero reconoce que es hermosa y le ha llamado la atención.

Más tarde, reunida con sus amigas, Ayça les asegura que ha roto con Bora… pese a que nunca fueron pareja. Ellas creen que hubo algo entre ellos, pero la realidad es muy distinta. "Era muy pesado, me aburrí", sentencia. ¿Se habrá encaprichado del nuevo vigilante de la urbanización?

