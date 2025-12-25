Karsu se sincera con su hermana sobre lo que siente por Bora... sin saber que él escucha toda la conversación

Karsu se encuentra en casa cuidando de Selin, que no se encuentra bien. La niña tiene dolor de garganta y, aunque no tiene fiebre, está en la cama descansando. En ese momento, su hermana Irmak la telefonea para contarle una importante noticia: ha besado a Kivanç por primera vez y, oficialmente, ya son pareja. La ex de Reha se alegra mucho por ella y le desea toda la felicidad del mundo.

Tras unos minutos hablando, la conversación deriva hacia un tema mucho más delicado: Karsu le confiesa a su hermana que está enamorada de su jefe. Lo que Karsu no sabe es que Bora ha ido a verla al enterarse de que Selin está enferma y, sin querer, escucha toda la conversación telefónica. El empresario se queda paralizado al descubrir lo que realmente siente realmente Karsu por él.

Cuando Karsu cuelga a Irmak y ve a Bora allí, no sabe a dónde meterse e intenta disimular. Se pregunta si su jefe habrá escuchado la conversación con su hermana y cruza los dedos para que no haya sido así. Agradecida por su preocupación, le da las gracias por haberse acercado a preguntar por Selin. Ahora la pregunta es inevitable: ¿qué pasará entre ello después de esta confesión inesperada?