Gabriela, fuera de sí al descubrir la relación de Sara con Franco

Fernando descubre a Sara y a Franco en la vieja cabaña del bosque y corre a decírselo a Gabriela. La madre de la joven entra en cólera al enterarse de que su hija está en los brazos de uno de los hermanos Reyes, a los que desprecia. Jimena está con Óscar y Norma con Juan, y no puede soportar que su hija Sara también se haya enamorado de Franco. Así que acude a la cabaña fuera de sí y le exige al joven que se marche de allí.

Cuando se queda a solas con su hija, la matriarca Elizondo se enfrenta duramente a Sara y, entre lágrimas, le deja claro que no está dispuesta a perdonar lo que considera una traición. "Se acabaron los hombres sobre la tierra ¿los únicos que quedaban eran los aprovechados de los Reyes?", le reprocha muy alterada.

La hermana de Norma y Jimena le asegura a su madre que no se arrepiente de admitir lo que siente por Franco. "Estoy locamente enamorada de Franco", le dice a su progenitora sin pestañear. Gabriela le pide que regrese a la hacienda con ella, pero Sara se opone. Su deseo ahora mismo es mudarse a la hacienda Trueba. Cuando llegan sus hermanas a la cabaña y ven a Sara completamente destrozada, se quedan en shock al descubrir hasta dónde ha llegado el enfrentamiento con su madre. ¿Podrá Sara perdonar algún día todo el daño que le ha hecho Gabriela?