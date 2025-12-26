Fernando le cuenta a Gabriela que el amor que escondía Sara era ¡Franco Reyes!

Fernando se ha convertido en alguien cada vez más despreciable en la hacienda Elizondo. Las tres hermanas ya se han dado cuenta, y ahora Sara quiere convencer a Gabriela de que lo retire al frente de los negocios de la casa.

Porque encima entre ellos no hacen más que discutir. Tanto que en esta ocasión han llegado a las manos, cuando Fernando, que recordemos, conoce que Sara se ve con Franco a escondidas, ha hecho un comentario despectivo hacia esa relación clandestina.

Hasta el abuelo Martín se hubiera metido en medio si hubiera podido levantarse de la silla de ruedas, pero ha dejado claro desde su posición que nadie va a tocar a sus nietas mientras le tengan a él.

Gabriela ha hablado a solas con Fernando y él ha aprovechado para defenderse dejando en evidencia a Sara e invitando a Gabriela a que descubra con sus propios ojos su mayor secreto: que se está viendo a escondidas con Franco Reyes.

¡Lo que le faltaba a Gabriela!