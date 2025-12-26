Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Fernando le cuenta a Gabriela que el amor que escondía Sara era ¡Franco Reyes!

Fernando, Sara y sus hermanas se enzarzan en una pelea cuando el exmarido de Norma insulta a Sarita sobre su relación con Franco.

Pasión de gavilanes - Gabriela despide a Fernando después de una pelea con sus hijas

Publicidad

Nova
Publicado:

Fernando se ha convertido en alguien cada vez más despreciable en la hacienda Elizondo. Las tres hermanas ya se han dado cuenta, y ahora Sara quiere convencer a Gabriela de que lo retire al frente de los negocios de la casa.

Porque encima entre ellos no hacen más que discutir. Tanto que en esta ocasión han llegado a las manos, cuando Fernando, que recordemos, conoce que Sara se ve con Franco a escondidas, ha hecho un comentario despectivo hacia esa relación clandestina.

Hasta el abuelo Martín se hubiera metido en medio si hubiera podido levantarse de la silla de ruedas, pero ha dejado claro desde su posición que nadie va a tocar a sus nietas mientras le tengan a él.

Gabriela ha hablado a solas con Fernando y él ha aprovechado para defenderse dejando en evidencia a Sara e invitando a Gabriela a que descubra con sus propios ojos su mayor secreto: que se está viendo a escondidas con Franco Reyes.

¡Lo que le faltaba a Gabriela!

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

La insistencia de Ömer por recuperar a Süsen le hace creer que ella tiene otra relación

La insistencia de Ömer por recuperar a Süsen le hace creer que ella tiene otra relación

El nuevo vigilante de la urbanización donde vive Ayça se ofrece a llevarla al centro de la ciudad, donde ha quedado con sus amigas. Durante el trayecto, la joven no puede evitar fijarse en él y empiezan a surgir las dudas: ¿ha perdido Ayça el interés por Bora?

Ayça se fija en el nuevo vigilante de la urbanización donde vive: ¿ha perdido el interés por Bora?

Pasión de gavilanes - Gabriela despide a Fernando después de una pelea con sus hijas

Fernando le cuenta a Gabriela que el amor que escondía Sara era ¡Franco Reyes!

Secretos de familia - Ceylin Erguvan la joven abogada elegida por Ilgaz para demostrar la inocencia de su hermano Çerin
Pinar Deniz es Ceylin Erguvan

Ceylin Erguvan la joven abogada elegida por Ilgaz para demostrar la inocencia de su hermano Çerin

Pasión de gavilanes - Sarita consuela a Gabriela, que siente que está perdiendo a sus hijas
Momento destacado

Sarita consuela a Gabriela, que siente que está perdiendo a sus hijas

Süsen y Ömer ponen fin a su bonita historia de amor
Momento destacado

Süsen y Ömer ponen fin a su bonita historia de amor

La joven toma la decisión más dolorosa tras descubrir una verdad devastadora sobre su familia y decide alejarse de Ömer, renunciando al futuro que había soñado junto a él.

Karsu se sincera con su hermana sobre lo que siente por Bora... sin saber que él escucha toda la conversación
Momento destacado

Karsu se sincera con su hermana sobre lo que siente por Bora... sin saber que él escucha toda la conversación

Mientras habla por teléfono con su hermana, Karsu se abre sobre sus verdaderos sentimientos por Bora, el empresario llega sin previo aviso y escucha una confesión que lo deja completamente descolocado.

Pasión de gavilanes - Rosario y Armando se reconcilian

Rosario y Armando se reconcilian después de todo

Reha le pide disculpas a Karsu, le concede la custodia de los niños y abandona Estambul

Reha le pide disculpas a Karsu, le concede la custodia de los niños y abandona Estambul

Pasión de gavilanes - Juan y Ruth siguen secuestrados y desaparecidos

Juan y Ruth siguen secuestrados y desaparecidos ¿será cosa de Dínora?

Publicidad