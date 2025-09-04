Adriano sucumbe a los encantos de Mimí y su boda con Eva María corre peligro

Adriano se presenta en la pensión de Mimí en busca de Eva María. Quiere hablar con ella para saber cómo avanzan los preparativos de la boda. La amiga de Juan Carlos lo invita a almorzar y, aunque ya ha desayunado, él acepta sin dudarlo. En el fondo, siente una atracción hacia ella que no puede ocultar.

Tras almorzar, le confiesa a Mimí que está pletórico de felicidad porque Eva María está embarazada y va a ser padre. La amiga de Juan Carlos le insinúa sutilmente que está viviendo un engaño: la que está embarazada de él es Mimí. El hermano de Antonia no se imagina que Eva María es en realidad el hijo de Eugenia. La atración entre ellos es evidente y, al final, Adriano acaba sucumbiendo a los encantos de Mimí y se besan apasionadamente.

Reyes está avergonzado por lo que acaba de suceder entre ellos. Siente que ha traicionado a Eva María, y le pide a Mimí que se aleje de él. Pero ella, locamente enamorada, celebra haber logrado un acercamiento con el hombre que ama. ¿Acabarán juntos?, ¿Se suspenderá la boda con Eva María?

Cuando Eva María regresa a la pensión, Mimí no pierde la oportunidad de contarle lo sucedido: se ha besado con Adriano. "Felicidades, un beso es un buen comienzo", responde la prometida de Adriano a su supuesta prima. Eva María está convencida de que, cuando Adriano descubra que Mimí está embarazada, acabarán juntos. Su verdadera intención es desaparecer para siempre de la vida de todos y recuperar su identidad como el hijo de Eugenia y Modesto.