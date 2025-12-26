Sarita consuela a Gabriela, que siente que está perdiendo a sus hijas

Gabriela no puede hacer nada por evitar que sus hijas Norma y Jimena se vayan con los hermanos Reyes.

Sara siente pena por ver a su madre en ese estado de soledad y tristeza, y decide darle unas palabras de ánimo y sobre todo un consejo. Que renuncie a mantener a Fernando en la hacienda Elizondo.

Piensa que casarlo con Normal fue un error y ponerlo al frente de los asuntos de la casa un error más grande todavía.

Pero Gabriela le pide una condición: que si prescinde de Fernando le prometa que no la va a abandonar, ya que ella se siente muy sola y Sarita es lo único que le queda y la única que no está involucrada con los hermanos Reyes.

¡Vaya situación para Sarita, que está enamorada en secreto de Franco!