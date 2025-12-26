Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Sarita consuela a Gabriela, que siente que está perdiendo a sus hijas

Le avisa de que puede que Fernando sea el mayor de todos sus problemas.

Pasión de gavilanes - Sarita consuela a Gabriela, que siente que está perdiendo a sus hijas

Publicidad

Nova
Publicado:

Gabriela no puede hacer nada por evitar que sus hijas Norma y Jimena se vayan con los hermanos Reyes.

Sara siente pena por ver a su madre en ese estado de soledad y tristeza, y decide darle unas palabras de ánimo y sobre todo un consejo. Que renuncie a mantener a Fernando en la hacienda Elizondo.

Piensa que casarlo con Normal fue un error y ponerlo al frente de los asuntos de la casa un error más grande todavía.

Pero Gabriela le pide una condición: que si prescinde de Fernando le prometa que no la va a abandonar, ya que ella se siente muy sola y Sarita es lo único que le queda y la única que no está involucrada con los hermanos Reyes.

¡Vaya situación para Sarita, que está enamorada en secreto de Franco!

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Secretos de familia - Ceylin Erguvan la joven abogada elegida por Ilgaz para demostrar la inocencia de su hermano Çerin

Ceylin Erguvan la joven abogada elegida por Ilgaz para demostrar la inocencia de su hermano Çerin

Pasión de gavilanes - Sarita consuela a Gabriela, que siente que está perdiendo a sus hijas

Sarita consuela a Gabriela, que siente que está perdiendo a sus hijas

Süsen y Ömer ponen fin a su bonita historia de amor

Süsen y Ömer ponen fin a su bonita historia de amor

Karsu se sincera con su hermana sobre lo que siente por Bora... sin saber que él escucha toda la conversación
Momento destacado

Karsu se sincera con su hermana sobre lo que siente por Bora... sin saber que él escucha toda la conversación

Pasión de gavilanes - Rosario y Armando se reconcilian
Momento destacado

Rosario y Armando se reconcilian después de todo

Reha le pide disculpas a Karsu, le concede la custodia de los niños y abandona Estambul
Momento destacado

Reha le pide disculpas a Karsu, le concede la custodia de los niños y abandona Estambul

Arrepentido por el daño causado, Reha pide perdón a Karsu y toma una decisión que lo cambia todo: cede la custodia de sus hijos y se marcha de la ciudad. Un gesto inesperado que deja a todos en shock, especialmente a Filiz, al conocer la noticia.

Pasión de gavilanes - Juan y Ruth siguen secuestrados y desaparecidos
Momento destacado

Juan y Ruth siguen secuestrados y desaparecidos ¿será cosa de Dínora?

Juan y Ruth siguen secuestrados y desaparecidos

La infidelidad de Hande sale a la luz y Reha acaba echando a su mujer de casa

La infidelidad de Hande sale a la luz y Reha acaba echando a su mujer de casa

Pasión de gavilanes - Dínora salva a Ruth de una violación segura mientras Juan lo presencia atado de manos

Dínora salva a Ruth de una violación segura mientras Juan lo presencia atado de manos

Bora y Karsu cada vez más cerca... mientras Ayça trama separarlos

Bora y Karsu cada vez más cerca... mientras Ayça trama separarlos

Publicidad