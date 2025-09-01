Eva María es nombrada Mujer del Año y Plutarco intenta ensombrecer su triunfo sin éxito

Eva María va a recibir un premio por sus logros empresariales. Así lo ha decidido el Comité, que la nombrará Mujer del Año por unanimidad. Los empleados de la empresa, dirigida por Adriano Reyes, no olvidan cómo consiguió que las cien mujeres despedidas injustamente fueran readmitidas. Tampoco pasan por alto su generosidad, cuando salvó la vida de la hija de una compañera.

Aun así, Eva María cree que no merece el galardón y así se lo confiesa a sus compañeras: "Es una distinción inmerecida", asegura convencida.

En ese momento llega Adriano, su prometido y, al enterarse de que su novia ha sido elegida como la Mujer del Año, no puede ocultar su felicidad. Está convencido de que Eva María espera un hijo suyo y cuenta los días para su inminente boda.

Pero la alegría se ve interrumpida por Plutarco, que siente animadversión hacia ella y recuerda a todos que la situación de la empresa es delicada: las acciones del Grupo Imperio están a punto de caer en la bolsa. Como solución, propone despedir de nuevo a las empleadas que Eva María había reincorporado. Eva María lo acusa de alegrarse de que la compañía vaya camino de la quiebra, mientras Ramos le responde con ira: "No le permito sus comentarios maliciosos".

Adriano zanja la disputa. Declara a su cuñado que ya no confía en él para gestionar la empresa y anuncia que, tras su boda con Eva María, no habrá luna de miel hasta que el Grupo Imperio se recupere. Además, promete cambios importantes en la compañía. ¿Será uno de ellos acabar con el poder del malvado Plutarco?