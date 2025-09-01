Por ella soy Eva

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Eva María es nombrada Mujer del Año y Plutarco intenta ensombrecer su triunfo sin éxito

Eva María es elegida como Mujer del Año por sus logros empresariales y deja a Plutarco en ridículo al intentar ensombrecer su triunfo.

Eva María es nombrada Mujer del Año y Plutarco intenta ensombrecer su triunfo sin éxito

Publicidad

Nova
Publicado:

Eva María va a recibir un premio por sus logros empresariales. Así lo ha decidido el Comité, que la nombrará Mujer del Año por unanimidad. Los empleados de la empresa, dirigida por Adriano Reyes, no olvidan cómo consiguió que las cien mujeres despedidas injustamente fueran readmitidas. Tampoco pasan por alto su generosidad, cuando salvó la vida de la hija de una compañera.

Aun así, Eva María cree que no merece el galardón y así se lo confiesa a sus compañeras: "Es una distinción inmerecida", asegura convencida.

En ese momento llega Adriano, su prometido y, al enterarse de que su novia ha sido elegida como la Mujer del Año, no puede ocultar su felicidad. Está convencido de que Eva María espera un hijo suyo y cuenta los días para su inminente boda.

Plutarco intenta empañar el triunfo de Eva María

Pero la alegría se ve interrumpida por Plutarco, que siente animadversión hacia ella y recuerda a todos que la situación de la empresa es delicada: las acciones del Grupo Imperio están a punto de caer en la bolsa. Como solución, propone despedir de nuevo a las empleadas que Eva María había reincorporado. Eva María lo acusa de alegrarse de que la compañía vaya camino de la quiebra, mientras Ramos le responde con ira: "No le permito sus comentarios maliciosos".

Adriano zanja la disputa. Declara a su cuñado que ya no confía en él para gestionar la empresa y anuncia que, tras su boda con Eva María, no habrá luna de miel hasta que el Grupo Imperio se recupere. Además, promete cambios importantes en la compañía. ¿Será uno de ellos acabar con el poder del malvado Plutarco?

Nova» Series» Por ella soy Eva» Mejores momentos

Publicidad

Series

Eva María es nombrada Mujer del Año y Plutarco intenta ensombrecer su triunfo sin éxito

Eva María es nombrada Mujer del Año y Plutarco intenta ensombrecer su triunfo sin éxito

Por ella soy Eva

La identidad de Eva María queda comprometida y acude a sus mejores amigos en busca de ayuda

Nova (2%) crece y suma otro mes como la cadena femenina líder

Nova (2%) crece y suma otro mes como la cadena femenina líder

La petición de la señora Sevgi tras reencontrase con Ömer: "Prométeme que tu padre y tú llegaréis a quereros”
Momento destacado

Sevgi a Ömer: "Prométeme que tu padre y tú llegaréis a quereros”

Por ella soy Eva
Momento destacado

Rebeca se confunde tras escuchar la conversación de Eva con Mimí y se monta un buen lío

Ömer reniega de Ahmet tras descubrir la verdad: "Este hombre no es mi padre"
Momento destacado

La venganza de Akif es brutal al descubrir a Ömer quién es su verdadero padre

El padre de Doruk se la ha jugado a su mayor enemigo y ha contado delante de todos la relación que une realmente a Ahmet y a Ömer.

Eva maría
Momento destacado

Eva María descubre que Rebeca era la amante de Plutarco mientras él estaba casado con doña Antonia

Juan Carlos, disfrazado de Eva, sigue investigando los últimos movimientos de Plutarco y encuentra una información que puede cambiarlo todo.

Por ella soy Eva

Tras los últimos acontecimientos, Mimí le confiesa a Juan Carlos su intención de dejar la ciudad

Ozan, desafiante

Cihan impide que Harun le de a Ozan una noticia de la que no se recuperará

Mimí

Juan Carlos intenta consolar a Mimí después de la detención de su prima y la sorprendente aparición de Dagoberto

Publicidad