Por ella soy Eva

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Eva María descubre que Rebeca era la amante de Plutarco mientras él estaba casado con doña Antonia

Juan Carlos, disfrazado de Eva, sigue investigando los últimos movimientos de Plutarco y encuentra una información que puede cambiarlo todo.

Por ella soy Eva

Publicidad

Nova
Publicado:

El tiempo pasa y cada vez es más necesario encontrar pruebas que puedan exculpar a Juan Carlos de los delitos que le imputaron en Grupo Imperio. No está siendo una tarea fácil, pero poco a poco se van abriendo posibilidades. Plutarco está buscando venganza de Helena, pues no soporta no sólo que le dejara, sino que se haya enamorado de otro hombre. Por eso, ha contactado con su socio en los delitos, Raúl Mendoza, para que elabore unas pruebas que puedan implicarla en la estafa de la constructora del proyecto de Helena.

Por ella soy Eva

Además, Plutarco le ha pedido a su compinche que se deshaga de Eva María, pues es accionista de la empresa y una persona cercana a Helena. Para ello Mendoza planea seducirla y luego eliminarla. Intenta ganarse su confianza y Eva María le hace una serie de preguntas que terminan por desvelar una prueba que nadie había sabido hasta ahora: Plutarco tenía una amante mientras estaba casado con doña Antonia, la hermana de don Adriano, el dueño de Grupo imperio. Esa amante era la licenciada Rebeca, a la que Plutarco acaba de despedir.

Con esos datos, Eva María acude a ver a Helena para contarle lo que acaba de descubrir. La muerte de doña Antonia pudo no ser tan casual como los médicos dijeron y quizá Plutarco tenga mucho que ver con eso.

Nova» Series» Por ella soy Eva» Mejores momentos

Publicidad

Series

Ömer reniega de Ahmet tras descubrir la verdad: "Este hombre no es mi padre"

La venganza de Akif es brutal al descubrir a Ömer quién es su verdadero padre

Eva maría

Eva María descubre que Rebeca era la amante de Plutarco mientras él estaba casado con doña Antonia

Por ella soy Eva

Tras los últimos acontecimientos, Mimí le confiesa a Juan Carlos su intención de dejar la ciudad

Ozan, desafiante
Momento destacado | 25 de abril

Cihan impide que Harun le de a Ozan una noticia de la que no se recuperará

Mimí
Momento destacado

Juan Carlos intenta consolar a Mimí después de la detención de su prima y la sorprendente aparición de Dagoberto

Suzan comienza a sospechar que pasa algo raro entre Akif y Nebahat… ¿Descubrirá que la están engañando?
Momento destacado

Hay algo extraño en la relación de Akif y Nebahat y Suzan está dispuesta a descubrirlo

Ayla pilla a Nebahat y a Akif tomando algo en un restaurante como si fuesen pareja y Suzan comienza a sentir celos.

Eva María
Momento destacado

Helena se pregunta por qué Eva María sale huyendo cada vez que le habla de Juan Carlos

Las cosas comienzan a ponerse feas en la empresa y Helena busca consejo en la compañía de Eva, pero ella se mantiene a la defensiva.

Sengül y Gönül, obligadas a compartir la furgoneta, ¿acabarán haciéndose amigas?

La guerra entre Sengül y Gonül se recrudece y solo sus hijos logran una tregua

Por ella soy Eva

La verdadera prima de Mimí chantajea a Juan Carlos si quiere evitar que desvele su verdadera identidad

¡La vida de Ömer no corre peligro!: El joven se recupera y le cuenta a Asiye que fue Sarp quien atropelló a Emel

Ömer se desmaya tras descubrir que Sharp es el responsable del atropello de su hermana Emel

Publicidad