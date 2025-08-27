Eva María descubre que Rebeca era la amante de Plutarco mientras él estaba casado con doña Antonia

El tiempo pasa y cada vez es más necesario encontrar pruebas que puedan exculpar a Juan Carlos de los delitos que le imputaron en Grupo Imperio. No está siendo una tarea fácil, pero poco a poco se van abriendo posibilidades. Plutarco está buscando venganza de Helena, pues no soporta no sólo que le dejara, sino que se haya enamorado de otro hombre. Por eso, ha contactado con su socio en los delitos, Raúl Mendoza, para que elabore unas pruebas que puedan implicarla en la estafa de la constructora del proyecto de Helena.

Además, Plutarco le ha pedido a su compinche que se deshaga de Eva María, pues es accionista de la empresa y una persona cercana a Helena. Para ello Mendoza planea seducirla y luego eliminarla. Intenta ganarse su confianza y Eva María le hace una serie de preguntas que terminan por desvelar una prueba que nadie había sabido hasta ahora: Plutarco tenía una amante mientras estaba casado con doña Antonia, la hermana de don Adriano, el dueño de Grupo imperio. Esa amante era la licenciada Rebeca, a la que Plutarco acaba de despedir.

Con esos datos, Eva María acude a ver a Helena para contarle lo que acaba de descubrir. La muerte de doña Antonia pudo no ser tan casual como los médicos dijeron y quizá Plutarco tenga mucho que ver con eso.