Perdona nuestros pecados

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Andrés descubre que su hija Eva está viva gracias a la confesión de doña Clemencia

Doña Clemencia confiesa a Andrés que su hija Eva no ha muerto y el joven desentirra el ataúd de su pequeña para comprobarlo con sus propios ojos.

Andrés descubre que su hija Eva está viva tras la confesión de doña Clemencia

Publicidad

Nova
Publicado:

Tras caerse por el barranco, doña Clemencia no ha vuelto a levantar cabeza. Cada día se encuentra peor de salud. Sufre una hemorragia interna, probablemente provocada por la fractura de una costilla que podría haberle perforado algún órgano vital.

Para limpiar su conciencia, decide pedirle perdón a su hija y confesarle a Andrés la verdad sobre la muerte de Eva: todo fue un engaño. "Tu hija está viva", le revela.

"Tu hija está viva": la confesión de doña Clemencia a Andrés

El exnovio de Elsa se queda de piedra al escuchar sus palabras y, en un primer momento, cree que está desvariando debido a su delicado estado. Sin embargo, decide salir de dudas y regresa al lugar donde está enterrada su hija.

Cuando abre el ataúd, descubre que en su interior solo hay paja. "¡Eva está viva!", grita emocionado.

En ese momento, varios trabajadores de doña Clemencia lo sorprenden con el féretro en las manos. Al creer que ha profanado la tumba, lo llevan al rancho en busca de explicaciones y están dispuestos a entregarlo a la policía. Pero Nora interviene y asegura que se encargará de la situación.

Andrés le revela a Nora que su hija Eva sigue viva

Entonces, Andrés le confiesa lo ocurrido: su madre le reveló que Eva sigue con vida. A Nora le cuesta creerlo, ya que ella misma asistió al funeral, pero él insiste: ha desenterrado el ataúd… y estaba vacío.

Ahora, Andrés solo tiene un objetivo: encontrar a su hija antes de que sea demasiado tarde.

Nova» Series» Perdona nuestros pecados» Mejores momentos

Publicidad

Series

Trágico final para Civan: fallece pese a los desesperados intentos de Leyla y Nur por salvarle

Trágico final para Civan: fallece pese a los desesperados intentos de Leyla y Nur por salvarle

Las últimas palabras de Civan a sus seres queridos: una triste despedida que deja a los Yildiz destrozados

Las últimas palabras de Civan a sus seres queridos: una triste despedida que deja a los Yildiz destrozados

Andrés descubre que su hija Eva está viva tras la confesión de doña Clemencia

Andrés descubre que su hija Eva está viva gracias a la confesión de doña Clemencia

Ángel se adapta muy bien a cuidar de su hija Romina
Momento destacado

Confirmado: Ángel es el padre de Romina y tanto él como Marisol están encantados

La familia Yildiz recibe una noticia devastadora: Civan ya no tiene cura y el tiempo se acaba
Momento destacado

La familia Yildiz recibe una noticia devastadora: la enfermedad de Civan ya no tiene cura y el tiempo se acaba

Nur traiciona a Mali y lo arroja a un pozo tras un brutal enfrentamiento
Momento destacado

Nur traiciona a Mali y lo arroja a un pozo tras un brutal enfrentamiento

La tensión estalla entre Mali y Nur cuando él descubre que fue la causante de la muerte de Neco. Él intenta vengarse de ella, pero, al final, la vida de Mali termina pendiendo de un hilo. ¿Qué provoca este giro inesperado?

Doña Clemencia sufre una brutal caída intentando detener a Andrés para que no pueda huir
Momento destacado

Doña Clemencia sufre una brutal caída intentando detener a Andrés para que no pueda huir

Doña Clemencia no está dispuesta a dejar escapar a Andrés tras descubrir su verdadera identidad, pero su obsesión por detenerlo provoca un accidente inesperado: termina cayendo por un barranco y queda gravemente herida, obligando al propio Andrés a auxiliarla.

Déborah admite que no ha podido olvidar a Valente

Déborah y Gabino se adueñan de la hacienda Pérez-Soler

Lucrecia engaña a Victoria y a Alejandro para que piensen que está embarazada de él

Lucrecia engaña a Victoria para que piense que está con Alejandro

Dionisio amenaza a Déborah y ella lo amenaza a él

Dionisio amenaza a Déborah por quitarle el pagaré que le prometió ¡y Ángel la desprecia!

Publicidad