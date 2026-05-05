Andrés descubre que su hija Eva está viva gracias a la confesión de doña Clemencia

Tras caerse por el barranco, doña Clemencia no ha vuelto a levantar cabeza. Cada día se encuentra peor de salud. Sufre una hemorragia interna, probablemente provocada por la fractura de una costilla que podría haberle perforado algún órgano vital.

Para limpiar su conciencia, decide pedirle perdón a su hija y confesarle a Andrés la verdad sobre la muerte de Eva: todo fue un engaño. "Tu hija está viva", le revela.

El exnovio de Elsa se queda de piedra al escuchar sus palabras y, en un primer momento, cree que está desvariando debido a su delicado estado. Sin embargo, decide salir de dudas y regresa al lugar donde está enterrada su hija.

Cuando abre el ataúd, descubre que en su interior solo hay paja. "¡Eva está viva!", grita emocionado.

En ese momento, varios trabajadores de doña Clemencia lo sorprenden con el féretro en las manos. Al creer que ha profanado la tumba, lo llevan al rancho en busca de explicaciones y están dispuestos a entregarlo a la policía. Pero Nora interviene y asegura que se encargará de la situación.

Entonces, Andrés le confiesa lo ocurrido: su madre le reveló que Eva sigue con vida. A Nora le cuesta creerlo, ya que ella misma asistió al funeral, pero él insiste: ha desenterrado el ataúd… y estaba vacío.

Ahora, Andrés solo tiene un objetivo: encontrar a su hija antes de que sea demasiado tarde.