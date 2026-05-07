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Elena mueve ficha para separar a Gerardo y Toñita con una inesperada trampa

La hija de Armando asegura estar embarazada de Gerardo y, decidida a recuperar a su marido, organiza una cita a ciegas entre Toñita y el doctor Sánchez.

Elena mueve ficha para separar a Gerardo y Toñita con una inesperada trampa

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Gerardo se presenta en casa de Antonia para hablar con ella después de enterarse de que Elena le ha confesado que está embarazada de él. Sin embargo, está convencido de que todo es una mentira y que la hermana de Elsa solo quiere separarlos. Toñita, dolida y confundida, le deja claro que necesita tiempo para asimilar todo lo ocurrido. "Tengo que digerir las cosas", le espeta.

Gerardo no quiere perder a Antonia

Más tarde, en el hospital, el hijo de Ángela se desahoga con el doctor Sánchez. Le asegura que Elena está obsesionada con destruir su relación con Antonia y niega rotundamente que pueda estar embarazada. "Solo estuve con ella una vez después de separarnos y fue en la ducha, le explica a su amigo. "Me casé con una loca y ahora tengo que asumir las consecuencias", añade desesperado.

Gerardo se desahoga con su amigo: "Me casé con una loca"

Mientras tanto, Elena va a buscar a Antonia al hotel donde trabaja y le pide que la acompañe porque tiene una sorpresa para ella. La joven la lleva hasta la cafetería del hospital y le presenta al doctor Sánchez.

La hija de Armando ha engañado a ambos para organizarles una cita a ciegas. El médico pensaba que Elena quería pedirle ayuda para empezar terapia, pero termina sorprendiéndose al encontrarse allí con Toñita.

Elena está convencida de que Antonia y el doctor podrían hacer buena pareja e incluso fantasea con organizar planes juntos los cuatro. En el fondo, sigue creyendo que su historia con Gerardo no ha terminado y está segura de que él no la abandonará ahora que piensa que va a convertirse en padre.

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