Clemencia sorprende a su hija Nora con su marido y pierde el control

Nora pierde los nervios con Iván, marido de su madre Clemencia y su amante, al no presentarse a la cita que tenían. Enfurecida, lo desacredita públicamente ante los empleados del rancho. Sus gritos alertan a su madre, que acude para ver qué está ocurriendo.

La joven acusa a Iván de estar con Clemencia solo por interés, pero Elsa intenta calmar la situación inventando una excusa sobre una discusión relacionada con las tierras. Aun así, Clemencia se posiciona del lado de su marido y exige a su hija que lo respete.

La tensión no tarda en estallar. Poco después, Clemencia sorprende a Nora e Iván en las caballerizasy no tiene dudas: son amantes. Fuera de sí, golpea a su marido mientras su hija intenta frenarla. "Eres una salvaje, lo vas a matar", le grita.

Dolida y traicionada, Clemencia deja claro que no podrá perdonar lo ocurrido. Nora, por su parte, reconoce que está enamorada de Iván, y él confirma que sus sentimientos hacia la joven son reales.

En ese momento, el padre Reynaldo e Irene llegan al rancho. Aprovechando la distracción de Clemencia con sus invitados, Iván logra huir con la ayuda de uno de los peones. Nora, visiblemente afectada, evita dar explicaciones y se refugia en su habitación junto a Elsa. La joven teme que su madre vaya demasiado lejos y que Iván corra peligro. ¿Logrará escapar Iván de su mujer?