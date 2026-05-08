Momento destacado
Armando acaba con la vida de Irene para impedir que destape su secreto mejor guardado
Irene amenaza con revelar los humildes orígenes de Armando si publica unas imágenes comprometidas suyas con un motel con hombre. Temiendo que su reputación quede destruida, el empresario decide acabar con la vida de su cuñada.
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Armando le tiende una trampa a Irene. Sus secuaces la drogan para fingir que ha pasado la noche en un motel con un hombre.Su objetivo es chantajearla para que renuncie a arrebatarle la dirección general de la empresa familiar de textiles.
Le envían unas imágenes comprometidas y la citan en el rancho La Gobernadora para obligarla a firmar un documento con el que cedería sus acciones de la compañía.
La tía de Elsa no está dispuesta a ceder a sus amenazas. El padre de Elena pretende publicar las fotografías en redes sociales, donde se la ve en actitud cariñosa con un hombre. Irene es una mujer discreta y respetable, pero se niega a permitir que él siga al frente de la empresa.
Sin embargo, Irene también guarda un as bajo la manga. Si Armando difunde esas imágenes, ella está dispuesta a contar toda la verdad sobre su pasado: su familia no murió y vive en condiciones deplorables. Su madre vive en un asilo benéfico, su hermana trabaja en un rastro y su hermano es cocinero en una prisión.
Armando, obsesionado con mantener intacta su reputación, teme que Irene destape su secreto mejor guardado y decide acabar con su vida. Termina arrojándola a un pozo en las inmediaciones del rancho y esconde sus pertenencias y la azada con la que la asesinó en su casa de campo.
¿Descubrirá Estela qué le ha ocurrido a su hermana?
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