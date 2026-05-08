Armando acaba con la vida de Irene para impedir que destape su secreto mejor guardado

Armando le tiende una trampa a Irene. Sus secuaces la drogan para fingir que ha pasado la noche en un motel con un hombre.Su objetivo es chantajearla para que renuncie a arrebatarle la dirección general de la empresa familiar de textiles.

Le envían unas imágenes comprometidas y la citan en el rancho La Gobernadora para obligarla a firmar un documento con el que cedería sus acciones de la compañía.

La tía de Elsa no está dispuesta a ceder a sus amenazas. El padre de Elena pretende publicar las fotografías en redes sociales, donde se la ve en actitud cariñosa con un hombre. Irene es una mujer discreta y respetable, pero se niega a permitir que él siga al frente de la empresa.

Sin embargo, Irene también guarda un as bajo la manga. Si Armando difunde esas imágenes, ella está dispuesta a contar toda la verdad sobre su pasado: su familia no murió y vive en condiciones deplorables. Su madre vive en un asilo benéfico, su hermana trabaja en un rastro y su hermano es cocinero en una prisión.

Armando, obsesionado con mantener intacta su reputación, teme que Irene destape su secreto mejor guardado y decide acabar con su vida. Termina arrojándola a un pozo en las inmediaciones del rancho y esconde sus pertenencias y la azada con la que la asesinó en su casa de campo.

¿Descubrirá Estela qué le ha ocurrido a su hermana?