Momento destacado
Estela sospecha que Armando le es infiel sin imaginarse que su amante es su amiga Ángela
Estela empieza a desconfiar de Armando. Sospecha que la está engañando con otra mujer y no se equivoca. Lo que no se imagina es que su amante es Ángela, su mejor amiga.
Estela y Ángela se encuentran en la ciudad y la mujer de Armando le confiesa sus sospechas: cree que su marido le está siendo infiel. Lo que no imagina es que la otra mujer es, precisamente, su mejor amiga. Desesperada, le pide ayuda para averiguar la verdad, pero Ángela intenta tranquilizarla y convencerla de que no tiene motivos para preocuparse.
Después, Ángela se lo cuenta a Armando, aunque él le resta importancia y asegura que sabrá salir del paso. Sin embargo, Estela cada vez desconfía más: su marido le dijo que estaba cenando con Héctor, cuando en realidad su amigo lleva semanas en la ciudad.
Ángela está profundamente enamorada de Armando, pero él le deja claro que lo suyo no es amor. La situación da un giro cuando Estela entra en el despacho y los encuentra en actitud sospechosa. Para disimular, Ángela finge que Armando la está consolando porque su tarjeta ha sido rechazada y no ha podido comprarse unos zapatos.
La mentira va más allá: Ángela asegura que necesita trabajar porque su marido, Lamberto, ha perdido toda su fortuna y están en la bancarrota. Estela, generosa y confiada, no duda en apoyarla y le pide a Armando que la ayude.
Días después, Estela vuelve a sospechar de su marido al no encontrarlo en la empresa. Al llamarlo, él miente y le asegura que está trabajando, pero en realidad ha pasado la noche con Ángela.
Ahroa mismo, Armando solo tiene una preocupación: Elsa. Lo que piense su mujer ha pasado a un segundo plano. Ángela le revela a su amante que se ha enterado de que Andrés es hijo de Lamberto, fruto de una relación del pasado con Silvia, su sirvienta.
