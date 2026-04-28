Ferda está dispuesta a darle una oportunidad a Mali si se niega a tener un hijo con Nur

Mali acude a la mansión de los Yıldız para firmar los papeles del divorcio con Ferda. Está destrozado: ha perdido a su padre, Neco, y ahora también se enfrenta a la ruptura con la mujer a la que ha amado incondicionalmente.

El hijo de Güzide se encuentra con Ferda y ambos hablan a solas. Él se sincera y le confiesa que no pasa un solo día sin pensar en el bebé que perdieron. Reconoce que no supo valorar su amor y se muestra arrepentido. "A pesar de mis pecados, amé a nuestro bebé y a ti", le dice con emoción.

Sin embargo, Mali desconoce que Ferda está dispuesta a darle una nueva oportunidad. La joven quiere olvidar lo ocurrido entre él y Nur si accede a empezar de cero a su lado, lejos de los Yıldız. La hermana de Tufan no está dispuesta a que Mali mantenga relaciones con Nur para quedarse embarazada, aunque eso suponga no poder salvar a Civan. Ahora, la decisión está en manos de él.

Tras su conversación con Ferda, Mali se encuentra con Nur. Ella le recuerda que deben engendrar un hijo para que Civan sobreviva al linfoma agresivo que padece. Un hermano sería compatible para un transplante de células madre y es lo que necesita el marido de Leyla para superar su enfermedad. Pero Mali se niega y le confiesa que ya no está enamorado de ella. "No me importa que no lo estés, lo haremos para salvar a nuestro hijo", le responde Nur con firmeza.

Sin que ellos lo sepan, Ferda escucha la conversación y se alivia al comprobar que su todavía marido se ha negado.