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El bebé de Elsa en peligro: Andrés planea huir con ella… pero todo se complica

Mientras Armando busca acabar con el embarazo de su hija, Andrés toma una decisión desesperada: fugarse con Elsa. Sin embargo, un giro inesperado da al traste con sus planes.

El bebé de Elsa en peligro: Andrés planea huir con ella… pero todo se complica

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Armando no está dispuesto a que su hija tenga un hijo con Andrés Martínez y llega hasta el extremo de contactar con una mujer que realiza interrupciones de embarazo de forma ilegal en su propia casa. Pese a la oposición de Elsa, el empresario sigue adelante con su plan y, de no ser por la intervención del padre Reynaldo, la joven habría perdido al bebé.

El sacerdote consigue hacerle entrar en razón: someterse a un procedimiento clandestino y sin garantías podría poner en riesgo la vida de Elsa. Ante esto, Armando da un paso atrás… aunque no renuncia a su objetivo y decide llevarla a una clínica privada para que interrumpa el embarazo.

Armando pretende que Elsa interrumpa su embarazo

Tras lo ocurrido, Elsa logra colarse en la habitación de Elena para llamar a Andrés. Consigue hablar con él unos segundos, pero su hermana la sorprende y le arrebata el teléfono. La discusión entre ambas termina en un forcejeo que provoca que Elsa caiga por las escaleras. Por suerte, el bebé no corre peligro tras ser examinada.

Elsa termina cayéndose por las escaleras tras discutir con Elena

Preocupada, Flor pide ayuda al padre Reynaldo para que convenza a Armando de no deshacerse de su nieto. El sacerdote le propone una alternativa: permitir que Elsa tenga al bebé y, después del parto, darlo en adopción lejos de San Juan. La idea no desagrada al empresario, que además decide enviar a su hija fuera para ocultar el embarazo y alejarla de Andrés.

El padre Reynaldo evita que Armando cometa un grave error

Durante la boda de Aurora y Carlos, Elsa logra reencontrarse con Andrés, que se esconde en el confesionario para poder verla. Allí le cuenta todo lo que ha sucedido y los planes de su padre de enviarla a vivir con su tía Clemencia, en un rancho apartado. Decidido a no perderla, Andrés idea un plan para huir juntos.

Pero todo se viene abajo al día siguiente, cuando la policía irrumpe en su casa para detenerlo por un supuesto intento de abuso a Aurora… una acusación completamente falsa.

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