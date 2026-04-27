Civan descubre la verdad sobre Nur y Mali, se desploma y despierta sin recordar a Leyla, pero sí a su exprometida

Neco ha muerto a manos de Nur y su cuerpo aparece en el vertedero, entre la basura. Mali no puede evitar llorar al enterarse de que su padre está muerto. Nadie se imagina que ha sido Nur quien le ha quitado la vida en venganza por la muerte de su padre cuando ella era muy pequeña.

Mientras tanto, en la mansión de Tufan planean hacer un viaje en familia cuando Civan se cure del cáncer que padece. Pero sus planes se truncan cuando Leyla les informa de que el padre de Mali ha muerto. Se desvanece así la opción más efectiva que tenía el joven para vencer su enfermedad.

El exfutbolista intenta mostrarse optimista y le dice a su nuera y a sus padres que todavía cuentan con Mali y Nur para salvar la vida de Civan. Tufan está dispuesto a dar a su todavía esposa la mitad de sus bienes cuando se divorcien para que su primogénito no muera. El siguiente paso, tras firmar los papeles, es que Nur se quede embarazada de Mali, ya que la sangre de su hijo sería compatible con la de Civan. Así que el hijo de Hatice se pone en contacto con Nur para que acuda a la mansión para hablar de las condiciones del divorcio. La malvada mujer se presenta allí, acompañada de su abogada. De nuevo, Nur consigue salirse con la suya.

La amante de Mali le pide a su marido la mansión y la mitad de los terrenos en los que está construyendo. Él accede por el bien de su hijo Civan.

Leyla se lleva a Civan de la casa para que no esté presente y no descubra todo lo que está dispuesto a hacer su padre por él. Sin embargo, regresa a la mansión a por su móvil y escucha la conversación que mantiene su tía Fedan con Hatice, quedándose de piedra. Descubre toda la verdad que le han estado ocultando para evitar que sufriera durante su enfermedad. Se entera de que Mali y Nur han mantenido un idilio durante 15 años en la mansión y de que Tufan está a punto de entregar todas sus posesiones a Nur para que acceda a tener un hijo con Mali y así salvarle, ahora que Neco ha muerto y todas las pruebas realizadas a la familia han dado negativas.

Cuando están a punto de firmar el contrato de divorcio, Civan aparece en el despacho de su padre y destruye los papeles. "No tienes humanidad", le dice a su madre con desprecio. Tufan y el resto de la familia intentan calmarlo, pero el joven solo siente rechazo hacia su madre y quiere que se marche de la mansión. "Prefiero morir antes que vivir con esta humillación", le dice a su padre, dejando claro que no quiere que Nur y Mali tengan un hijo para salvarle la vida. Justo después, pierde el conocimiento y cae al suelo desplomado, golpeándose fuertemente la cabeza.

Lo ingresan en el hospital y, cuando recobra el conocimiento, ha perdido la memoria. No recuerda por qué está ingresado ni a Leyla; solo habla de Ceren, su exprometida. El médico informa a la familia que está sufriendo un episodio de amnesia temporal provocado por un coágulo de sangre en la cabeza.

Leyla se pone en contacto con Arzu y Ceren para contarles que su esposo está muy enfermo y pedirles ayuda. Su marido no recuerda los últimos siete meses y solo habla de su exprometida. Ceren se pone a llorar al saber que su ex gravemente enfermo y su madre le anima a luchar por él. Está dispuesta a llevarlo a los mejores médicos para que se recupere. "Encontraremos una cura donde sea", le dice su progenitora para calmarla. La hija de Melih no está dispuesta a dejarle en la estacada porque, en el fondo, sigue enamorada de él.