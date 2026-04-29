Gabino y Ámbar no pueden continuar su relación: ¡son primos!

Entre Gabino y Ámbar siempre hubo un sentimiento muy especial. Solo hay que ver la manera en la que sonreían cuando se miraban y lo a gusto que estaban el uno con el otro.

Pero ahora todo se ha complicado al descubrirse que Gabino es hijo de Valente y Déborah, la tía de Ámbar. Recordemos que Ámbar es hermana de Alejandro y ambos son hijos de Crisanta, la hermana de Déborah que murió en aquel fatídico día a causa de Fernando Pérez-Soler. Y ahora resulta que Gabino es hijo de Déborah. Lo que los convierte en primos.

Gabino está muy triste y su hermano Juanito le dice que todo el amor que sienten por él va a seguir existiendo. Pero a él le ocurre otra cosa: es por Ámbar.

Lo mismo le sucede a ella. Su amiga no entiende que no se enamorara de él siendo tan guapo. ¡Pero la verdad es que eso justo es lo que pasó! Y entonces tiene que fingir que no siente nada de eso e incluso anima a la empleada a que intente enamorarlo para que no se sienta solo en este momento. Pero ahora no pueden estar juntos porque pertenecen a la misma familia.

¿Qué van a hacer con todo el amor que sienten el uno por el otro? Ese amor que empezaron a sentir cuando no sabían nada de esto.